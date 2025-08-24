0
Edison Flores salió lesionado del clásico.

¡Alarmas en Universitario! Edison Flores salió lesionado del clásico ante Alianza Lima

Edison Flores se lesionó solo durante el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, generando preocupación a Jorge Fossati.

Francisco Esteves
