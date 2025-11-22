0
EN VIVO
Universitario vs Chankas por la Liga 1 2025
EN DIRECTO
'Tunche' Rivera se luce con definición de penal y anota el descuento de Universitario - VIDEO

¡Buscan la épica! José 'Tunche' Rivera tomó la responsabilidad desde los 11 pasos y marcó de gran manera el descuento de Universitario vs Chankas. Los cremas siguen dos goles debajo en el marcador.

Angel Curo
