- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Lanús vs Atlético Mineiro
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Saprissa vs Herediano
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
'Tunche' Rivera se luce con definición de penal y anota el descuento de Universitario - VIDEO
¡Buscan la épica! José 'Tunche' Rivera tomó la responsabilidad desde los 11 pasos y marcó de gran manera el descuento de Universitario vs Chankas. Los cremas siguen dos goles debajo en el marcador.
¡Universitario se queda con 10! Insólita falta de Williams Riveros y su expulsión ante Los Chankas
Chankas quiere la Sudamericana: Torres superó a la defensa de Universitario y marcó el 2-0
Lanzaron objetos al árbitro y el partido de Ayacucho vs. Comerciantes Unidos se suspendió
¡Insólito! Catriel Cabellos duró solo 6 minutos tras ser expulsado en el Cristal vs Cienciano
¡Quiere Libertadores! Paolo Guerrero se luce con un golazo de volea para el 2-0 de Alianza Lima
¡Silenció Andahuaylas! Paolo Guerrero definió con gran clase y anotó el 1-0 de Alianza Lima - VIDEO
Fuerte falta de Castillo a Manzaneda provocó conato de bronca en el Alianza Lima vs Chankas
Hinchas de Alianza Lima explotaron contra los jugadores tras el segundo gol de Melgar
Te puede interesar