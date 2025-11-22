0
Williams Riveros se fue expulsado en el Universitario vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2025 | L1MAX/Composición: Líbero

¡Universitario se queda con 10! Insólita falta de Williams Riveros y su expulsión ante Los Chankas

Sobre el final del primer tiempo, el defensa paraguayo de Universitario se fue expulsado tras cortar una situación manifiesta de gol para José Manzaneda en Los Chankas.

Solange Banchon
