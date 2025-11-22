- Hoy:
¡Universitario se queda con 10! Insólita falta de Williams Riveros y su expulsión ante Los Chankas
Sobre el final del primer tiempo, el defensa paraguayo de Universitario se fue expulsado tras cortar una situación manifiesta de gol para José Manzaneda en Los Chankas.
¡Una pinturita! Oshiro Takeuchi y el gol de sombrero para el 3-0 de Los Chankas ante Universitario
Chankas quiere la Sudamericana: Torres superó a la defensa de Universitario y marcó el 2-0
Lanzaron objetos al árbitro y el partido de Ayacucho vs. Comerciantes Unidos se suspendió
¡Insólito! Catriel Cabellos duró solo 6 minutos tras ser expulsado en el Cristal vs Cienciano
¡Quiere Libertadores! Paolo Guerrero se luce con un golazo de volea para el 2-0 de Alianza Lima
¡Silenció Andahuaylas! Paolo Guerrero definió con gran clase y anotó el 1-0 de Alianza Lima - VIDEO
Fuerte falta de Castillo a Manzaneda provocó conato de bronca en el Alianza Lima vs Chankas
Hinchas de Alianza Lima explotaron contra los jugadores tras el segundo gol de Melgar
