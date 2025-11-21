Alineaciones Universitario vs Chankas: el novedoso once de Fossati para ganar en Andahuaylas

Universitario de Deportes se consagró con el tricampeonato nacional, pero aún debe afrontar un último desafío en el Torneo Clausura 2025 ante Los Chankas. El equipo crema ya está en Andahuaylas donde permanecen mentalizados en alcanzar una victoria de visita. Entérate las posibles alineaciones que alistan Jorge Fossati y Walter Paolella.

Alineación de Universitario:

Sebastián Britos, Anderson Santamaría, William Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Vélez, José Rivera, Álex Valera/Diego Churín .

¡Objetivo Andahuaylas! Fossati y su comando técnico quieren regalarle un triunfo a sus hinchas para coronar la obtención del 'Tri'. Luego de los últimos ensayos, todo apunta a que el 'Nono' realizará algunas variantes, sobretodo con la mayoría de seleccionados que vienen de tener minutos en la gira de Rusia con la selección peruana.

De no haber algún cambio de última hora, se espera que Carabalí y Polo sean los carrileros por las bandas, además, Jairo Vélez y el 'Tunche' Rivera tienen grandes chances de iniciar las acciones. Por su parte, dentro de las novedades estará el regreso del portero uruguayo Sebastián Britos por Miguel Vargas.

Universitario jugará ante Los Chankas tras proclamarse como tricampeón

Una de las dudas será la presencia de Álex Valera desde el arranque, por ello también se maneja la posibilidad de que Diego Churín juegue como titular. El resto del equipo apunta a ser el mismo que viene de enfrentar a Garcilaso en el Monumental.

Alineación de Los Chankas:

Hairo Camacho, Franz Schmidt, Héctor González, Carlos Pimienta, David Gonzáles, Jorge Palomino, Jordan Guivin, Oshiro Takeuchi, Franco Torres, José Manzaneda, Pablo Bueno.

De otro lado, Los Chankas buscarán despedirse esta temporada consiguiendo una victoria en Andahuaylas. El cuadro de altura no quiere dejar nada al azar en este último encuentro, pues aún tienen chance de clasificar a octavos de la Copa Sudamericana 2026, aunque dependen de otros resultados.

Los Chankas apuntan al triunfo ante Universitario en Andahuaylas

Lo cierto es que un triunfo los pone cerca del objetivo, y para eso, el técnico Walter Paolella enviará un once con varios de sus referentes. La única baja confirmada será la del defensa Ederson Mogollón, quien quedó suspendido tras recibir una tarjeta roja en el duelo contra ADT de Tarma.