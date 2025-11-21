Universitario vs Chankas EN VIVO por Torneo Clausura: cuándo juega, horario, alineaciones y dónde ver

Universitario vs Chankas se medirán cara a cara desde el Estadio Los Chankas, este sábado 22 de noviembre, a las 3.30 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Además, la transmisión del enfrentamiento por la última fecha del Torneo Clausura 2025 estará a cargo de L1 MAX y Nativa.

Universitario vs Chankas por Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes cierra una temporada histórica en Andahuaylas, donde visitará a Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El equipo crema llega a este duelo ya consagrado tricampeón nacional, título que aseguró con varias jornadas de anticipación.

Sin embargo, el equipo dirigido por Jorge Fossati no pretende darse licencias y asume este encuentro con la ambición de ganar y terminar el torneo invicto y un récord positivo que lo evidencia como justo campeón de la competencia por tercer año consecutivo.

Universitario vs Chankas juegan en Andahuaylas.

Con la consigna clara, Universitario saldrá al campo con su mejor once, y aunque es probable que no alinee a los seleccionados que asumieron la fecha doble de Perú (Jairo Concha, Alex Valera, Jesús Castillo y César Inga) estarán en lista a la expectativa de ingresar al campo si el marcador lo requiere.

El 'Tunche' Rivera es el elegido para ocupar la plaza de Alex Valera, quien será acompañado por el 'Orejas' Flores, mientras que Jairo Vélez estaría en la posición de su tocayo Jairo Concha, junto a Martín Pérez Guedes y un poco más abajo Ureña.

Por su lado, Los Chankas no pretenden ceder ningún punto pues se juegan las últimas y pocas opciones que tienen para clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana, y es que, no solo dependen de ganarle a la 'U', además sus contrincantes más cercanos (Sport Huancayo, ADT y Cienciano) no deben ganar.

La última vez que se enfrentaron fue en el Apertura, Universitario consiguió un empate sin goles frente a Los Chankas en el Estadio Monumental. Aunque el resultado dejó cierto sabor amargo, el cuadro crema no perdió la sonrisa: el tropiezo de Alianza Lima ante UTC en Cajabamba le permitió coronarse campeón del torneo.

Hora del partido Universitario vs Chankas

Estos son los horarios para los diferentes países del continente para ver el partido de Universitario vs. Chankas , correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 4.30 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 5.30 p. m.

México y Centroamérica: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 4.30 p. m. / (Los Ángeles): 2.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs Chankas EN VIVO?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Chankas EN VIVO por internet lo podrás hacer a través de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX). Asimismo, es claro recordar que este canal podrás sintonizarlo mediante los operadores de DirecTV, Best Cable, Claro TV y L1 Play. Además por primera vez Nativa, por señal abierta, emitirá un duelo oficial de los 'merengues'.

¿Dónde ver Nativa TV EN VIVO por señal abierta?

18.1 es la señal abierta de Nativa TV. Debes sintonizar este canal para que puedas disfrutar en vivo el partido de Universitario de Deportes contra Los Chankas.

¿Cómo ver Nativa TV por cable?

Nativa TV se encuentra en más de 100 cableoperadores nacionales, incluyendo TV360 de Bitel.

Movistar TV: Canal 36 SD y 736 HD

DirecTV: Canal 1189 HD

Claro TV: Canal 31 y 516

Best Cable: Canal 3 y 6

¿Dónde ver Liga 1 MAX, partido de Universitario vs Chankas?

Claro TV: 510 HD y 10 SD

DirecTV: 1604 HD y 604 SD

Best Cable: 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: 48.1 HD y 149 SD.

Universitario vs Chankas pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Chankas empate Universitario Betsson 3.95 3.55 1.85 Betano.pe 4.25 3.80 1.90 bet365 4.00 3.70 1.80 1xBet 4.34 3.55 1.78 CoolbetLATAM 3.92 3.50 1.83 DoradoBet 4.00 3.66 1.84

Universitario vs Chankas: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos; José Carabalí, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Vélez; Edison Flores y José Rivera.

Chankas: Hairo Camacho; D. Gonzales, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrton Quintana; Oshiro Takeuchi, Jordan Guivin, J. Palomino, F. Torres, José Manzaneda; y Pablo Bueno.

¿Dónde juega Universitario vs Chankas?

Estadio Los Chankas.

El escenario del Universitario vs Chankas será el Estadio Los Chankas, ubicado en Andahuaylas, este recinto tiene la capacidad de albergar a más de 10.000 personas.

Universitario vs Chankas historial: