¿Jorge Fossati seguirá en Universitario? La impactante respuesta del DT: "Muy agradecido..."

El futuro de Jorge Fossati ha generado una enorme incertidumbre en las últimas semanas, después de que dejara abierta la posibilidad de no continuar en el banquillo de Universitario de Deportes para la Liga 1 2026. En ese contexto, minutos antes del duelo ante Los Chankas, el ‘Nonno’ sorprendió a los hinchas con un inesperado mensaje sobre su permanencia, palabras que incluso sonaron a despedida.

Recordemos que el técnico uruguayo regresó a Universitario a mitad de año tras la salida de Fabián Bustos. Aunque mantiene contrato vigente, el cambio en la administración abrió la puerta a una eventual salida del equipo.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario?

Antes del inicio del partido en Andahuaylas, el periodista Gustavo Peralta reveló en la transmisión de L1 MAX nuevos detalles sobre el futuro de Jorge Fossati, en medio de rumores que lo colocan fuera del club y sus propias declaraciones que han generado dudas sobre su continuidad para la siguiente temporada.

En esa línea, Peralta indicó que conversó con el estratega y este le comentó que espera reunirse con la directiva crema para intentar llegar a un acuerdo. No obstante, lo más llamativo fue que Fossati ya evalúa seriamente la posibilidad de dejar el banquillo para la próxima temporada.

Video: L1 MAX

"Mostró su molestia porque se deformaba lo que decía. Él (Jorge Fossati) está esperando una coincidencia con la administración de Franco Velazco y la dirección deportiva de Álvaro Barco para continuar. Pero, también dejó una frase: 'Si en caso no llego a un acuerdo, siempre voy a estar agradecido y empujando para que le vaya bien a la U, es lo que corresponde porque estoy muy agradecido'", reveló el periodista deportivo.

Universitario busca terminar invicto el Torneo Clausura

El cuadro merengue sigue en busca de más hazañas en esta temporada. Luego de haber conseguido el tricampeonato nacional, buscan cerrar con broche oro una campaña excepcional y terminar el Torneo Clausura 2025 de forma invicta. No obstante, tendrán que enfrentar a un duro rival como Los Chankas en Andahuaylas, un equipo que se juega su clasificación a la Copa Sudamericana.