Universitario firmará a exfutbolista de Universidad Católica por tres temporadas: "Acuerdo"

Universitario de Deportes busca armar un plantel de primer nivel para la próxima temporada, con el objetivo de competir en la Copa Libertadores y conseguir el tetracampeonato de la Liga 1. Por ello, la directiva ya analiza los fichajes y renovaciones. En ese contexto, se reveló que el club prepara un contrato de larga duración para un exfutbolista de Universidad Católica de Ecuador.

Durante la última edición del programa 'L1 Radio', el periodista deportivo Gustavo Peralta brindó detalles sobre la planificación de la plantilla merengue. En ese marco, habló sobre la contratación de Jairo Vélez, cuyo pase pertenece a la Universidad César Vallejo. Según indicó, ya existe un acuerdo entre ambas instituciones y solo resta definir los términos con el jugador.

Peralta añadió que la dirección deportiva de Universitario tiene sobre la mesa un contrato de largo plazo para el atacante ecuatoriano, con la intención de retenerlo por varias temporadas. Asimismo, informó que las partes se reunirán en el transcurso de la última semana de noviembre para conversar sobre las condiciones del vínculo.

Video: L1 MAX

"Con Jairo Vélez como ya se informó hay un acuerdo entre Vallejo y Universitario por la compra del pase, solo falta la firma de documentos. Lo que si falta es el acuerdo de la 'U' con el jugador por el tiempo y salario de contrato, esto se dará durante la próxima semana. La 'U' le va a ofrecer 3 años de contrato, va a darse, solo falta el acuerdo", informó el citado comunicador.

Jairo Vélez destaca en Universitario de Deportes

Aunque en su llegada a inicios de temporada el atacante de 30 años fue considerado principalmente como un revulsivo en el esquema crema, con el paso de los meses fue ganando protagonismo hasta consolidarse como titular en la recta final del año.

El popular 'Chato' Vélez ha disputado 36 partidos con Universitario en 2025, registrando 3 goles y una asistencia. Si bien sus números no son sobresalientes, se ha ganado el cariño de la hinchada gracias a su habilidad, gambeta y aporte constante en el ataque.

Jairo Vélez renovará su vínculo con Universitario por 3 temporadas. Foto: Carlos Félix/URPI

Jairo Vélez y su paso por la Universidad Católica de Ecuador

En la temporada 2015, Jairo Vélez formó parte de la Universidad Católica de Ecuador, a donde llegó en condición de cedido con el objetivo de sumar minutos. Sin embargo, no logró consolidarse y apenas disputó cuatro partidos, dejando el club al término del año.

Jairo Vélez: ¿Cuál es su valor de mercado?

De acuerdo con Transfermarkt, portal especializado en la tasación de futbolistas, Jairo Vélez está valorizado en 600 mil euros, una de las cifras más altas dentro del plantel crema. Esta cantidad se encuentra ligeramente por debajo de su máximo histórico, fijado en 700 mil euros.