¿Qué pasó? Universitario sorprende con inesperada decisión de última hora sobre Diego Churín
Diego Churín no tuvo una buena temporada con Universitario de Deportes y los hinchas conocieron una noticia que causó revuelo.
La temporada 2025 terminó para Universitario de Deportes, que con el tricampeonato en el bolsillo, aún tienen que cumplir con la última fecha del Torneo Clausura ante Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas. En medio del cierre del campeonato, los hinchas conocieron una sorpresiva noticia respecto a Diego Churín.
Muchos hinchas entienden que la falta de gol ha sido uno de los principales problemas en las últimas temporadas en el equipo, por lo que las críticas hacia el delantero argentino, quien llegó como el ‘9’ extranjero, aparecieron y fueron creciendo con los meses. Si bien su entrega en el equipo de Jorge Fossati no era discutida, su falta de efectividad impacientó a muchos aficionados.
Diego Churín y la noticia que sorprendió a los hinchas
Resulta que el club crema dio a conocer a través de sus redes sociales la lista de convocados para el choque contra el elenco andahuaylino con la presencia de los jugadores que fueron llamados a la selección peruana que estuvieron en los recientes amistosos de fecha FIFA ante Rusia y Chile. Sin embargo, no figura el nombre de Diego Churín.
Lista de convocados de Universitario ante Los Chankas
