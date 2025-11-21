Revelan que Cristal buscará fichar a jugador de Boca si quedan como Perú 2: "Van por…"

Sporting Cristal inició la temporada 2025 enfocado en lograr todos los títulos, tanto en la Liga 1, fútbol femenino y demás categorías; sin embargo, no pudo conseguir el objetivo y ahora deberá revertir la situación para el 2026. En ese sentido, será momento de priorizar el mercado de pases.

Y es que el club celeste es consciente de que para que se logren los resultados necesita de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, las renovaciones, salidas y fichajes darán la hora próximamente. En medio de esa situación, el nombre de un jugador de Boca Juniors captó la atención.

Sporting Cristal se enfoca en luchar en la temporada 2026

Y es que durante el programa ‘Los Reba’, el comentarista deportivo Diego Rebagliati dio a conocer información sobre el posible fichaje de Sporting Cristal para la próxima temporada, la cual se dará si el cuadro rimense termina como segundo en el campeonato peruano: "Si Cristal es Perú 2, van por Luis Advíncula de cabeza".

Cabe mencionar que el plantel celeste tiene pendiente luchar en los playoffs para clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ante ello, ya se planifican para el 2026 y uno de los futbolistas que genera la ilusión de la hinchada es el lateral de la selección peruana.

Asimismo, Diego Rebagliati reveló que el entrenador Paulo Autuori tiene entre sus planes cambiar de sistema para el próximo año: “En Cristal tienen pensando el próximo año jugar con tres centrales atrás. Ojo con esto, no es 3-5-2, sino 3-4-3, porque es con extremos”.