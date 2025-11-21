¡Sorpresivo! Futbolista revela por qué dejó Cristal para fichar por Universitario: "Acuerdo..."

La Liga 1 2025 llega a su fin y con ello una nueva temporada del fútbol peruano termina con Universitario campeón nacional. En el cierre del año, los hinchas conocieron una inesperada revelación que tiene que ver con una importante figura del balompié nacional, quien contó datos inéditos sobre su llegada a la ‘U’.

Se trata de un futbolista que defendió los colores de Sporting Cristal y ahora se animó a explicar cómo se dio su salida del club celeste para firmar por el cuadro crema. En conversación con el programa ‘El Var de Olcese’ vía Conseñal TV, dio a conocer todos los detalles inéditos.

Exfutbolista de Sporting Cristal reveló cómo fue su salida

“Yo, en su momento, me fui porque no llegué a un acuerdo con Joel Raffo, pero no llegué a un acuerdo porque ya había cedido un montón en las condiciones. Yo quería dos años y él me quería hacer uno, pero yo le dije que me estaba bajando las condiciones, haciendo un esfuerzo económico para quedarme, hazme dos. Y bueno ‘Uno más uno’ me ofreció y después del uno era jugar más del 70% de los partidos y si no me bajaba como un 30% más”, declaró Horacio Calcaterra, figura de Universitario, al conductor Aldo Olcese.

(Video: Conseñal TV)

En esa línea, explicó que le había solicitado dos años el monto, y si le aseguraba el monto, por los dos años que pedía, se quedaba. Sin embargo, esto no pasó y terminó por negociar con Manuel Barreto, director deportivo de la ‘U’ en aquel entonces, quien ya había conversado con él.

"Cuando le planteé eso de los dos años (a Raffo), me dijo que seguimos con el uno más uno. Ahí hablé con Manuel (Barreto). Luego lo llamé a Joel y le dije que me iba a ir, con todo el dolor”, explicó.

¿Cuánto se cotiza Horacio Calcaterra?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el volante de Universitario, Horacio Calcaterra, tiene un valor en el mercado actual de 225 mil €.