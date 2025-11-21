0

Universitario ganó 2-1 y se ubicó en el segundo lugar de la tabla de posiciones

Los hinchas de Universitario de Deportes conocieron una importante noticia sobre el equipo en la temporada 2025. Conoce aquí los detalles.

Universitario de Deportes y una importante noticia para sus hinchas.
Como todos los años, Universitario inició la temporada enfocado en obtener los títulos, tanto en la Liga 1, el equipo femenino y demás categorías. Por ello, lucharon cada fecha como una verdadera final para conseguirlo. A poco de terminar el año, los hinchas cremas conocieron una importante noticia. 

Y es que las divisiones menores del cuadro merengue quieren cerrar el año logrando la meta para la alegría de todos sus seguidores y propios futbolistas. De esta manera, consiguieron recientemente un triunfo con un rival de turno, lo que le permite ubicarse en una mejor posición en la tabla. 

Universitario busca cerrar la temporada 2025 de la mejor manera

Y es que la ‘U’ derrotó 2-1 a Sport Huancayo en una nueva fecha del Torneo Clausura Sub 18 disputado en Campo Mar y recuperó el segundo lugar del Grupo B. El conjunto crema abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo a través de Gonzalo Álvarez, quien aprovechó una buena acción en el ataque.

En la etapa complementaria, los cremas volvieron a anotar mediante Gonzalo Álvarez, lo que parecía una victoria sin problemas. No obstante, el conjunto huancaíno no bajó los brazos y encontró el descuento sobre el final mediante un penal bien ejecutado por Fabricio Ramos.

Universitario se impuso en casa ante Sport Huancayo

Cabe mencionar que este campeonato reemplaza al antiguo Torneo de Reservas del fútbol peruano. Tiene a los equipos juveniles de los 19 clubes de la Liga 1 divididos en tres grupos. Los clubes juegan partidos de ida y vuelta buscando el título, además de la clasificación a la Copa Libertadores Sub-20 y un cupo a la Liga 3 2026.

Tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Sub 18

Grupo BPJPuntos
1. Alianza Lima818
2. Universitario915
3. Sport Boys 915
4. Sport Huancayo913
5. ADT 85
6. Alianza Universidad95

