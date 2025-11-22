Confirmado: la primera salida de Universitario para la temporada 2026

Novedades en Ate. Universitario de Deportes ya empezó con la planificación para la temporada 2026 donde el equipo crema luchará por el tetracampeonato nacional de la Liga 1 y superar su actual campaña en la Copa Libertadores. Bajo ese escenario, los hinchas conocieron una importante noticia sobre el futuro de una actual figura.

La primera salida confirmada en Universitario para el 2026

Se trata de Diego Churín. En la previa del partido entre la 'U' vs Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura 2025 en Andahuaylas, el periodista Gustavo Peralta informó en 'L1 MAX' que el delantero argentino cumplió con su ciclo en tienda merengue y no continuará el próximo año.

Diego Churín no seguirá en Universitario para la temporada 2026

"Un dato sobre Diego Churín que no vino hoy (Andahuaylas) había una cláusula de renovación automática si él cumplía con ciertos objetivos que claramente no sucedieron por tal razón se decidió que ya no venga", sostuvo.

Entonces, ¿dónde jugará? Tal y como agregó Gustavo Peralta el representante del ex Cerro Porteño ya maneja algunas ofertas de clubes del extranjero y en los próximos días pueden haber mayores noticias sobre su próximo club para el 2026.

"Su agente está trabajando en el futuro, tiene opciones en Paraguay, Uruguay y Chile, pero nada definido. Su capítulo con la 'U' ya ha acabado, Diego Churín ya no sigue en Universitario de Deportes", acotó.

¿Cuáles fueron las estadísticas de Diego Churín con Universitario?

El delantero Diego Churín se despide de Universitario con un total de 28 partidos disputados con camiseta crema entre la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. No brindó asistencias, pero sí marcó un total de 5 goles en un aproximado de 806 minutos.