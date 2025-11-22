Acumulado de la Liga 1 2025 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: Partidos de la fecha 19

Se juega la última fecha del Torneo Clausura 2025 y se definen los equipos que disputarán la Copa Sudamericana, los cruces de los Playoffs para Perú 2 de la Copa Libertadores y los tres equipos que perderán la categoría. Revisa el acumulado y tabla de posiciones del campeonato.

Acumulado de la Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 34 44 79 2. Cusco FC 34 27 67 3. Alianza Lima 34 20 65 4. Sporting Cristal 35 23 63 5. Alianza Atlético 35 11 57 6. Melgar 35 15 56 7. Deportivo Garcilaso 35 8 52 8. Sport Huancayo 34 3 48 9. ADT 34 -7 48 10. Cienciano 34 7 47 11. Los Chankas 34 -10 47 12. Atlético Grau 35 -6 38 13. Sport Boys 35 -13 36 14. Comerciantes** Unidos 34 -15 36 15. Juan Pablo II 34 -15 33 16. UTC 34 -26 32 17. Ayacucho FC** 34 -25 29 18. Alianza Universidad 34 -30 25 19. Binacional* - - -

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 16 18 40 2. Cusco FC 16 13 33 3. Sporting Cristal 17 16 31 4. Alianza Lima 16 8 28 5. Melgar 17 7 25 6. Comerciantes Unidos** 16 -1 25 7. Deportivo Garcilaso 17 -1 25 8. Cienciano 16 +3 24 9. ADT Tarma 16 -1 24 10. Los Chankas 16 -9 24 11. Alianza Atlético 17 +3 23 12. Sport Huancayo 16 1 18 13. Atlético Grau 17 -5 16 14. Sport Boys 17 -11 16 15. Juan Pablo II 16 -7 14 16. Ayacucho FC** 16 -6 14 17. Alianza Universidad 16 -13 14 18. UTC 16 -9 13 19. Binacional* - - -

*Binacional fue excluido de la Liga 1 2025.

**Comisión Disciplinaria de la FPF declaró ganador a Comerciantes Unidos por un marcador de 3-0 contra Ayacucho FC.

Programación de la última fecha del Clausura

Domingo 16 de noviembre

Hora Partido Estadio 3:30 Sport Boys 0-1 Alianza Atlético Estadio Miguel Grau, Callao

Hora Partido Estadio 3:00 Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal Estadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 22 de noviembre

Hora Partido Estadio 15:30 Los Chankas vs. Universitario Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Domingo 23 de noviembre

Horarios Partidos Canales 15:00 Alianza Lima vs. UTC Estadio IPD Huancayo 15:00 Sport Huancayo vs. Cusco FC Estadio IPD Huancayo 15:00 Alianza Universidad vs. Juan Pablo II Estadio Heraclio Tapia, Huánuco 15:00 Cienciano vs. Ayacicho F Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco 15:00 Comerciantes Unidos vs. ADT Estadio Juan Maldonado, Cutervo

Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Universitario (fase de grupos)

Alianza Lima

Cusco FC

Sporting Cristal

Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal se enfrentarán a los playoffs Perú 2 para la Libertadores.

Equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2026

Alianza Atlético

Melgar

Deportivo Garcilaso

Falta definir

Sport Huancayo, ADT, Cienciano y Los Chankas disputan el último cupo a la Sudamericana.

Equipos que descienden a la Liga 2

Binacional

Alianza Universidad

Falta definir

Ayacucho FC, UTC y Juan Pablo II son los equipos que están peleando por no descender.