0

Acumulado de la Liga 1 2025 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: Partidos de la fecha 19

Acumulado de la Liga 1 2025 y tabla de posiciones del Torneo Clausura. Se juega la fecha 19, se definirán los equipos que disputarán la Sudamericana, cruces de los Playoffs y descenso.

Jesús Yupanqui
Acumulado de la Liga 1 2025 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Acumulado de la Liga 1 2025 y tabla de posiciones del Torneo Clausura | Composición de Líbero
COMPARTIR

Se juega la última fecha del Torneo Clausura 2025 y se definen los equipos que disputarán la Copa Sudamericana, los cruces de los Playoffs para Perú 2 de la Copa Libertadores y los tres equipos que perderán la categoría. Revisa el acumulado y tabla de posiciones del campeonato.

Ayacucho FC al borde del descenso tras perder tres puntos.

PUEDES VER: Ayacucho FC al descenso: FPF le dio 3 puntos a Comerciantes Unidos tras suspensión

Acumulado de la Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario344479
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal352363
5. Alianza Atlético351157
6. Melgar351556
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Sport Huancayo34348
9. ADT34-748
10. Cienciano34747
11. Los Chankas34-1047
12. Atlético Grau35-638
13. Sport Boys35-1336
14. Comerciantes** Unidos34-1536
15. Juan Pablo II34-1533
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC**34-2529
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional*---

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario161840
2. Cusco FC161333
3. Sporting Cristal171631
4. Alianza Lima16828
5. Melgar17725
6. Comerciantes Unidos**16-125
7. Deportivo Garcilaso17-125
8. Cienciano16+324
9. ADT Tarma16-124
10. Los Chankas16-924
11. Alianza Atlético17+323
12. Sport Huancayo16118
13. Atlético Grau17-516
14. Sport Boys17-1116
15. Juan Pablo II16-714
16. Ayacucho FC**16-614
17. Alianza Universidad16-1314
18. UTC16-913
19. Binacional*---

*Binacional fue excluido de la Liga 1 2025.

**Comisión Disciplinaria de la FPF declaró ganador a Comerciantes Unidos por un marcador de 3-0 contra Ayacucho FC.

Programación de la última fecha del Clausura

Domingo 16 de noviembre

HoraPartidoEstadio
3:30Sport Boys 0-1 Alianza Atlético Estadio Miguel Grau, Callao

HoraPartidoEstadio
3:00Atlético Grau 1-2 Sporting CristalEstadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 22 de noviembre

HoraPartidoEstadio
15:30Los Chankas vs. Universitario Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Domingo 23 de noviembre

HorariosPartidosCanales
15:00Alianza Lima vs. UTC Estadio IPD Huancayo
15:00Sport Huancayo vs. Cusco FCEstadio IPD Huancayo
15:00Alianza Universidad vs. Juan Pablo IIEstadio Heraclio Tapia, Huánuco
15:00Cienciano vs. Ayacicho FEstadio Garcilaso de la Vega, Cusco
15:00Comerciantes Unidos vs. ADTEstadio Juan Maldonado, Cutervo

Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

  • Universitario (fase de grupos)
  • Alianza Lima
  • Cusco FC
  • Sporting Cristal

Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal se enfrentarán a los playoffs Perú 2 para la Libertadores.

Equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2026

  • Alianza Atlético
  • Melgar
  • Deportivo Garcilaso
  • Falta definir

Sport Huancayo, ADT, Cienciano y Los Chankas disputan el último cupo a la Sudamericana.

Equipos que descienden a la Liga 2

  • Binacional
  • Alianza Universidad
  • Falta definir

Ayacucho FC, UTC y Juan Pablo II son los equipos que están peleando por no descender.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Universitario busca fichar a ecuatoriano campeón con River Plate para el 2026: "Tiene ofertas"

  2. Campeón nacional y exjugador de Universitario firmó hasta 2027 con Sport Huancayo

  3. Ex Sporting Cristal reveló que quiere ganar el 'Tetra' con Universitario el 2026: "Equipo grande"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano