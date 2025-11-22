- Hoy:
Acumulado de la Liga 1 2025 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: Partidos de la fecha 19
Acumulado de la Liga 1 2025 y tabla de posiciones del Torneo Clausura. Se juega la fecha 19, se definirán los equipos que disputarán la Sudamericana, cruces de los Playoffs y descenso.
Se juega la última fecha del Torneo Clausura 2025 y se definen los equipos que disputarán la Copa Sudamericana, los cruces de los Playoffs para Perú 2 de la Copa Libertadores y los tres equipos que perderán la categoría. Revisa el acumulado y tabla de posiciones del campeonato.
Acumulado de la Liga 1 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|34
|44
|79
|2. Cusco FC
|34
|27
|67
|3. Alianza Lima
|34
|20
|65
|4. Sporting Cristal
|35
|23
|63
|5. Alianza Atlético
|35
|11
|57
|6. Melgar
|35
|15
|56
|7. Deportivo Garcilaso
|35
|8
|52
|8. Sport Huancayo
|34
|3
|48
|9. ADT
|34
|-7
|48
|10. Cienciano
|34
|7
|47
|11. Los Chankas
|34
|-10
|47
|12. Atlético Grau
|35
|-6
|38
|13. Sport Boys
|35
|-13
|36
|14. Comerciantes** Unidos
|34
|-15
|36
|15. Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|16. UTC
|34
|-26
|32
|17. Ayacucho FC**
|34
|-25
|29
|18. Alianza Universidad
|34
|-30
|25
|19. Binacional*
|-
|-
|-
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|16
|18
|40
|2. Cusco FC
|16
|13
|33
|3. Sporting Cristal
|17
|16
|31
|4. Alianza Lima
|16
|8
|28
|5. Melgar
|17
|7
|25
|6. Comerciantes Unidos**
|16
|-1
|25
|7. Deportivo Garcilaso
|17
|-1
|25
|8. Cienciano
|16
|+3
|24
|9. ADT Tarma
|16
|-1
|24
|10. Los Chankas
|16
|-9
|24
|11. Alianza Atlético
|17
|+3
|23
|12. Sport Huancayo
|16
|1
|18
|13. Atlético Grau
|17
|-5
|16
|14. Sport Boys
|17
|-11
|16
|15. Juan Pablo II
|16
|-7
|14
|16. Ayacucho FC**
|16
|-6
|14
|17. Alianza Universidad
|16
|-13
|14
|18. UTC
|16
|-9
|13
|19. Binacional*
|-
|-
|-
*Binacional fue excluido de la Liga 1 2025.
**Comisión Disciplinaria de la FPF declaró ganador a Comerciantes Unidos por un marcador de 3-0 contra Ayacucho FC.
Programación de la última fecha del Clausura
Domingo 16 de noviembre
|Hora
|Partido
|Estadio
|3:30
|Sport Boys 0-1 Alianza Atlético
|Estadio Miguel Grau, Callao
|Hora
|Partido
|Estadio
|3:00
|Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal
|Estadio Campeones del 36, Sullana
Sábado 22 de noviembre
|Hora
|Partido
|Estadio
|15:30
|Los Chankas vs. Universitario
|Estadio Los Chankas, Andahuaylas
Domingo 23 de noviembre
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Alianza Lima vs. UTC
|Estadio IPD Huancayo
|15:00
|Sport Huancayo vs. Cusco FC
|Estadio IPD Huancayo
|15:00
|Alianza Universidad vs. Juan Pablo II
|Estadio Heraclio Tapia, Huánuco
|15:00
|Cienciano vs. Ayacicho F
|Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
|15:00
|Comerciantes Unidos vs. ADT
|Estadio Juan Maldonado, Cutervo
Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026
- Universitario (fase de grupos)
- Alianza Lima
- Cusco FC
- Sporting Cristal
Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal se enfrentarán a los playoffs Perú 2 para la Libertadores.
Equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2026
- Alianza Atlético
- Melgar
- Deportivo Garcilaso
- Falta definir
Sport Huancayo, ADT, Cienciano y Los Chankas disputan el último cupo a la Sudamericana.
Equipos que descienden a la Liga 2
- Binacional
- Alianza Universidad
- Falta definir
Ayacucho FC, UTC y Juan Pablo II son los equipos que están peleando por no descender.
No olvides revisar tu agenda deportiva
