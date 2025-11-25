Quinteros lanzó rotundo calificativo a Barcos tras rumores de posible salida de Alianza: "Es un..."

Esta semana será totalmente clave para conocer el futuro del delantero argentino Hernán Barcos en La Victoria. Tras el partido contra UTC, el jugador de 41 años señaló que sostendrá una última reunión con Alianza Lima, por tal razón, la hinchada blanquiazul conserva el suspenso sobre la continuidad del 'Pirata' para la próxima temporada.

¿Qué dijo Henry Quinteros sobre el futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima?

Bajo ese escenario, uno de los referentes en el conjunto victoriano, Henry Quinteros aprovechó en pronunciarse sobre el tema. A través de una reciente entrevista con Radio Ovación, el exfutbolista calificó al '9' del plantel como un "jugador importante", sin embargo, habló respecto a la sana competencia con Paolo Guerrero y deslizó la posibilidad de que el club apunte a otro horizonte con el ariete extranjero.

Hernán Barcos analiza su futuro en Alianza Lima para la temporada 2026/Foto: LÍBERO

"Hernán es un jugador importante para Alianza y se ganó el cariño del hincha, pero desde el aspecto dirigencial es complicado tener a dos futbolistas con el mismo perfil y esa edad. Alianza está buscando otras cosas", sostuvo.

De otro lado, el 'Pato' Quinteros pidió mucha prudencia a los fanáticos del elenco grone respecto a una próxima decisión que pueda tomar la directiva sobre Hernán Barcos el 2026.

"El hincha puede pedir muchas cosas, pero los directivos deben tomar decisiones que muchas veces no gustan. Si se va, estaremos agradecidos", añadió.

Hernán Barcos confirmó su deseo de querer continuar en Alianza Lima el 2026

Cabe recordar que, luego del choque contra el 'Gavilán del Norte' en Matute por la última fecha del Torneo Clausura 2025, Barcos volvió a pronunciarse respecto a su continuidad en el 'equipo del pueblo', y reiteró que su deseo es permanecer en La Victoria.

"Estoy feliz de poder ser un pedacito de la historia de este club. Tengo todavía mucho para darle a Alianza. Ojalá que me pueda quedar. Siento que el club quiere que me quede", dijo para GOLPERÚ.