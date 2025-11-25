¡Batacazo! Alianza Lima tiene su primer fichaje para el 2026 de medio millón de euros

Alianza Lima se anticipa en el mercado de pases y asegura a su primer flamante refuerzo para la temporada 2026. Se trata de D'Alessandro Montenegro de 22 años, quien proviene de ADT y que hizo una gran campaña para que el equipo de Tarma compita a lo largo del año.

PUEDES VER: Suena como el gran refuerzo de Alianza Lima y ahora señalan que busca desligarse de su club

Según informó el periodista Gerson Cuba, el defensa, que también se desempeña como lateral derecho, tiene todo listo para ser anunciado como el nuevo refuerzo de los blanquiazules en busca de lograr el título nacional 2026 y competir en la Copa Libertadores. Eso sí, todos los detalles se irán haciendo oficial luego de que el equipo de Néstor Gorosito culmine los Playoffs.

"De no mediar ninguna inconveniente. D'Alessandro Montenegro será el primer refuerzo de Alianza Lima", informó el periodista Gerson Cuba.

D'Alessandro Montenegro jugó este 2025 con ADT.

D'Alessandro Montenegro confirmó comunicación con Alianza Lima

A poco de culminar la temporada 2025 con ADT, D'Alessandro entabló una charla con el programa "Estudio Fútbol" para revelar que los directivos de Alianza Lima se comunicaron con él para iniciar las negociaciones de cara a la siguiente temporada. El seleccionado nacional dejó en claro que su foco era ADT en lo que quedaba del campeonato, para luego iniciar las charlas.

"Estuve en Lima haciendo mis terapias. Ahí fue cuando estaba en mi casa, y me llamó 'Franquito'. La verdad que me sorprendió bastante porque yo estaba enfocado en ADT, y pensando siempre en que a fin de año iban a llegar buenas cosas y bueno, se dio. Igual a mitad de año hubo contacto con Alianza, pero no se llegó a un acuerdo, se quedó ahí el tema. Ahora que se volvieron a comunicar conmigo y con mi agencia", reveló D'Alessandro Montenegro.

(VIDEO: Estudio Fútbol)

¿En qué clubes jugó D'Alessandro Montenegro?

D'Alessandro Montenegro inició su carrera profesional en Deportivo Llacuabamba. Luego de su buen rendimiento en cada una de las temporadas, ADT apostó por el defensa en el año 2024 para considerarlo en el 2025 en el cuadro principal.

Valor de mercado de D'Alessandro Montenegro

Según revela el portal "Transfermarkt", D'Alessandro Montenegro tiene un valor de mercado de 500 mil euros a sus 22 años de edad. Es el mejor registro que viene registrando el futbolista peruano en su carrera profesional.