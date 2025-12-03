Cusco FC da el batacazo anunciando el fichaje de campeón con Alianza Lima: "Magia y jerarquía"

El final del Torneo Clausura 2025 trajo consigo el inicio del mercado de pases, donde ya los clubes empiezan a moverse en busca de concretar los mejores refuerzos para la siguiente temporada. Por su parte, Cusco FC aún tendrá que disputar la final de los playoffs de la Liga 1 en busca de ser Perú 2. En paralelo, la dirigencia dio un golpe autoridad y aseguró el fichaje de un excampeón con Alianza Lima.

Cusco FC anunció el fichaje de campeón con Alianza Lima

La Liga 1 2025 ha dejado una gran competencia y Cusco FC fue uno de los equipos revelación del campeonato, asegurando su participación en la Copa Libertadores e incluso llegando a disputarle el título a Universitario. Los 'Dorados' buscan seguir en ese ritmo y seguir cosechando triunfos.

Con ese objetivo, el club sabe que no puede relajarse en el armado del platel y remeció el mercado anunciando el fichaje de José Manzaneda, exjugador de Alianza Lima, por todo el 2026. El habilidoso extremo buscará volver al máximo nivel y cosechar triunfos con el cuadro imperial.

Cusco FC anunció el fichaje de José Manzaneda por todo el 2026.

"¡Bienvenido a la ciudad dorada, José Manzaneda! El talentoso extremo peruano se suma a Cusco FC para la temporada 2026, listo para aportar magia, entrega y jerarquía a nuestro proyecto deportivo", publicó el club en sus redes sociales.

José Manzaneda y su paso por Alianza Lima

José Manzaneda tuvo dos etapas con la camiseta blanquiazul. Su primera experiencia en Alianza Lima fue en 2019, logrando una aceptable regularidad antes de marcharse a la Universidad César Vallejo al año siguiente. En 2021, el atacante volvió a Matute, aunque con un panorama distinto, pues apenas disputó cinco partidos. Aun así, fue parte del plantel que terminó levantando el título nacional aquel año.

¿Cuál es el valor de mercado de José Manzaneda?

José Manzaneda ha visto constante descenso en su cotización en el mercado, luego de no haber cumplido con las expectativas en su carrera. El extremo de 31 años actualmente posee un valor de mercado de 325 mil euros, según Transfermarkt.