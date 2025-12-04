Lo último: Alianza Lima tomó fuerte decisión sobre Hernán Barcos tras gol anotado a Cristal

Alianza Lima estuvo a poco de perder el duelo de ida de los Playoffs ante Sporting Cristal, pero el gol del empate salió de la banca de suplentes con Hernán Barcos. El 'Pirata' aprovechó una pelota para igualar la llave y elevar las probabilidades de los blanquiazules en clasificar a la siguiente fase contra Cusco FC.

Bajo este contexto, mucho se comentó sobre el posible cambio de postura en Alianza Lima con la decisión de dejar ir a Hernán Barcos. La hinchada pide a gritos la estadía del 'Pirata' para la temporada 2026, sabiendo que sigue aportando con goles a la institución blanquiazul en la lucha por conseguir los objetivos.

Alianza Lima tomó firme decisión con Hernán Barcos

Según pudo informar Gerson Cuba, la directiva de Alianza Lima tomó la firme decisión de sostener su idea de no contar con Hernán Barcos para el proyecto deportivo 2026. Pese a que fue el héroe de los blanquiazules en la ida de Playoffs ante Sporting Cristal, desde tienda 'íntima' no habrá modificaciones en todo lo que se ha ido confirmando últimamente.

"Alianza Lima no cambiará su postura respecto al contrato de Hernán Barcos", informó el periodista Gerson Cuba.

Hernán Barcos afronta sus últimos partidos con Alianza Lima. Foto: Liga 1.

De esta manera, el 'Pirata' seguirá firme en cumplir contrato con Alianza Lima y ser totalmente profesional hasta el último minuto que vista la camiseta blanquiazul. Como bien lo dijo en el post partido, el jugador dejará todo en la cancha para irse de la mejor manera de la institución 'victoriana'.

"Duro, con la tranquilidad de que lo afrontaré con todo. He escuchado mucho que hablan de que tengo mi cabeza afuera. Soy hincha de Alianza para toda la vida. Tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé, después hay mucho por hablar. Estoy contento por el empate", declaró Hernán Barcos a L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)