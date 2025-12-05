¡De no creer! Revelan el astronómico monto que pagará Alianza Lima por Jairo Vélez de Universitario

En horas de la noche del pasado 4 de diciembre, se reveló una impactante noticia en el mercado de pases de la Liga 1 2026. Y es que Alianza Lima va por todo con el objetivo de tener el pase de Jairo Vélez tras ser campeón con Universitario el 2025. Bajo esa premisa, se reveló el astronómico monto que pagarán los blanquiazules a la Universidad César Vallejo por el mediocampista de 30 años.

Como se conoce, la UCV es dueño del pase de Jairo Vélez, quien cedió a su mediocampista a Universitario de Deportes por todo el 2025. Conociendo este panorama, los 'íntimos' no escatimaron en esfuerzos y presentaron una oferta tentativa para arrebatarles a una de las piezas claves que tienen los 'merengues'.

Alianza Lima y el dinero que pagará por Jairo Vélez

Según informó el periodista Kevin Pacheco, en el programa "Vamos al VAR", Alianza Lima estaba en la capacidad para poder desembolsar una fuerte suma de dinero por la cláusula de salida de Jairo Vélez. Este monto corresponde a 125 mil dólares, por lo que ahora solo se aguarda la firma del futbolista para hacerlo oficial.

Por si fuera poco, se estima que toda la documentación y detalles restantes de la negociación finalicen en los próximos días, ya que desde Alianza Lima tienen la intención de que todo se cierre, a más tardar, el martes 9 de diciembre del 2025, fecha en la que ya se sabrá si los blanquiazules afrontarán una nueva llave de Playoffs.

"Sobre Alianza Lima va a la carga por Jairo Vélez. Alianza Lima ya realizó una oferta formal por el jugador que ya lo tiene su agente y está revisándolo. Alianza tiene planificado pagar la cláusula de salida que finaliza el contrato, que está valorizada en 125 mil dólares. Alianza Lima está en capacidad y ya señaló que pagará ese dinero. Alianza Lima está confiando en que la operación se va a realizar. A más tardar el martes se debe cerrar el fichaje", informó el periodista Kevin Pacheco.

(VIDEO: "Vamos al Var")

Valor de mercado de Jairo Vélez

Según el portal "Transfermarkt", Jairo Vélez tiene un valor de mercado de 600 mil euros a sus 30 años de edad. El mediocampista tiene contrato con la Universidad César Vallejo hasta fines del 2026, pero Alianza Lima pagará el monto mencionado para hacerse con el pase del mediocampista.