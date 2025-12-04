Fichajes Liga 1 2026: altas, salidas y rumores sobre el mercado de pases del fútbol peruano

Pese a que la temporada todavía no terminó, los equipos de la Liga 1 vienen ya armando sus planteles de cara a lo que será la campaña 2026. Repasa los principales movimientos que se presentan en el mercado de fichajes de cara al campeonato peruanao 2026.

Fichajes de Liga 1 2026: altas, salidas y rumores en el mercado de pases del fútbol peruano 11:10 Percy Liza fue prestado a Deportivo Garcilaso Melgar anunció que Percy Liza se irá prestado a Deportvo Garcilaso por todo el 2026. La 'Figura' fue formado y debutó en Sporting Cristal. 10:15 José Bolívar es nuevo refuerzo de Cusco FC José Bolívar fue anunciado como flamante refuerzo de Cusco FC. Este año el lateral izquierdo jugó en Atlético Grau, cedido de Universitario de Deportes. 10:00 Bienvenidos a la cobertura del mercado Conoce cómo se viene moviendo el mercado de fichajes de la Liga 1 2026. Los 18 equipos participantes del certamen van armando sus planteles para la siguiente temporada.

Recordemos que salvo Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC, los demás equipos ya no tienen actividad oficial y sus directivas trabajan en las conformaciones de sus equipos, de acuerdo al presupuesto que manejan y los objetivos trazados.

Cabe señalar que recientemente se conoció que el sorteo para definir el fixture de la Liga 1 2026 se llevará a cabo el 7 de enero. El campeonato está programado para comenzar el 30 de ese mismo mes.