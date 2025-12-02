Pol Deportes narrará el segundo tiempo del Sporting Cristal vs Alianza Lima por L1 MAX

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por la ida de los playoffs de la Liga 1 con el objetivo de llegar al partido contra Cusco FC y luchar por el puesto de Perú 2. En medio de la expectativa por el encuentro, Pol Deportes se hizo presente en el Estadio Nacional, sin imaginar que se llevaría una gran sorpresa.

Cabe mencionar que el el joven narrador que relató la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo desde un cerro de Lima, se volvió viral en las redes sociales, generando diversas reacciones entre los hinchas y usuarios en general por su pasión y creatividad en el periodismo.

Pol Deportes y un sueño que se hizo realidad en el Estadio Nacional

“Yo quiero invitarte a que estés conmigo en la cabina, a que disfrutes de lo que va a ser este partido. Y no sé si producción, hacer las coordinaciones con producción para que nos autoricen a que tú narres hoy unos minutos de este partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Quiero, de corazón, que vayas cumpliendo tus sueños y que vayas fortaleciéndote”, le dijo Mr. Peet desde su posición en la cancha.

(Video: L1 MAX)

Luego de darle las emotivas palabras, el comentarista deportivo se le acercó para darle un abrazo y llevarlo a la cabina de transmisión donde, según indicaron en la transmisión de L1 MAX, narrará unos minutos en el segundo tiempo.

Pol Deportes en la cabina de transmisión del Estadio Nacional

Como se recuerda, el adolescente se robó la atención el último sábado 29 de noviembre al narrar la final del torneo de la Conmebol de una forma bastante particular. A falta de entrada, llegó hasta lo alto de un cerro cercano al Estadio Monumental y comenzó con su narración apoyado de un trípode. La escena lo convirtió en un personaje viral en las redes sociales.