Sporting Cristal sorprendió al confirmar la incorporación de ex Alianza Lima previo al playoff

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan en la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1 en el Estadio Nacional. Dos rivales tradicionales protagonizarán una encarnizada lucha por el último cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y esta llave se decidirá este sábado en el estadio Alejandro Villanueva.

Sin embargo, el cuadro celeste no solo piensa en su primer equipo masculino, también quiere potenciar sus divisiones menores y recientemente acaba de informar la incorporación de un elemento que estuvo no hace mucho en el elenco blanquiazul.

Nos referimos al argentino Juan Manuel Donadio, quien se confirmó que asumirá la Jefatura de la Unidad Técnica de Fútbol Formativo de Sporting Cristal. Además de estar en Alianza Lima, también ha militado en Defensa y Justicia.

"Obviamente es un club referente en lo formativo, grande en la región. Coincidimos en varios torneos cuando trabajaba en Defensa y Justicia, hablando acerca de la metodología; teníamos muchas cosas en común. En este último tiempo tuve mucha colaboración con chicos que fueron allá a tener experiencia internacional", dijo Donadio.

Juan Manuel Donadio anunciado en Sporting Cristal.

Juan Manuel Donadio estuvo en Alianza Lima

Juan Manuel Donadio estuvo en Alianza Lima durante 2024 como Director Unidad de Desarrollo Individual, en coordinación con los entrenadores del primer equipo, que entonces eran Alejandro Restrepo y Mariano Soso. Tras dejar el club, se fue a trabajar en Uruguay.

En Matute se conoció que desarrollaba funciones como scouting, además apoyaba en la planificación de desarrollo y estructuación del cuadro profesional en tienda blanquiazul.