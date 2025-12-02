0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

Sporting Cristal sorprendió al confirmar la incorporación de ex Alianza Lima previo al playoff

Estuvo en Alianza Lima y ahora acaba de dar la sorpresa al ser anunciado por Sporting Cristal, esto previo al primert partido por los playoffs de la Liga 1.

Wilfredo Inostroza
Sporting Cristal sorprende al fichar a exelemento de Alianza Lima
Sporting Cristal sorprende al fichar a exelemento de Alianza Lima | Foto: Carlos Félix | URPI-LR
COMPARTIR

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan en la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1 en el Estadio Nacional. Dos rivales tradicionales protagonizarán una encarnizada lucha por el último cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y esta llave se decidirá este sábado en el estadio Alejandro Villanueva.

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta 2026.

PUEDES VER: ¿Deja Alianza Lima? Carlos Zambrano recibió oferta de club campeón de Sudamericana: "Quiere..."

Sin embargo, el cuadro celeste no solo piensa en su primer equipo masculino, también quiere potenciar sus divisiones menores y recientemente acaba de informar la incorporación de un elemento que estuvo no hace mucho en el elenco blanquiazul.

Nos referimos al argentino Juan Manuel Donadio, quien se confirmó que asumirá la Jefatura de la Unidad Técnica de Fútbol Formativo de Sporting Cristal. Además de estar en Alianza Lima, también ha militado en Defensa y Justicia.

"Obviamente es un club referente en lo formativo, grande en la región. Coincidimos en varios torneos cuando trabajaba en Defensa y Justicia, hablando acerca de la metodología; teníamos muchas cosas en común. En este último tiempo tuve mucha colaboración con chicos que fueron allá a tener experiencia internacional", dijo Donadio.

Juan Manuel Donadio anunciado en Sporting Cristal.

Juan Manuel Donadio anunciado en Sporting Cristal.

Juan Manuel Donadio estuvo en Alianza Lima

Juan Manuel Donadio estuvo en Alianza Lima durante 2024 como Director Unidad de Desarrollo Individual, en coordinación con los entrenadores del primer equipo, que entonces eran Alejandro Restrepo y Mariano Soso. Tras dejar el club, se fue a trabajar en Uruguay.

En Matute se conoció que desarrollaba funciones como scouting, además apoyaba en la planificación de desarrollo y estructuación del cuadro profesional en tienda blanquiazul.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Universitario apunta a su primer extranjero y ya negocia con futbolista de la selección uruguaya

  2. Martín Liberman da fuerte advertencia a Alianza Lima tras polémica con directivos: "Me dolió"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano