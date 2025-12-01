¿Deja Alianza Lima? Carlos Zambrano recibió oferta de club campeón de Sudamericana: "Quiere..."
Pese a tener contrato con Alianza Lima, Carlos Zambrano da la sorpresa al recibir oferta de equipo campeón de la Copa Sudamericana.
En medio de lo que serán los Playoffs de la Liga 1, Carlos Zambrano es noticia por verse involucrado con un club campeón de Copa Sudamericana. El central de Alianza Lima mantiene contrato con la institución 'victoriana' hasta 2026, pero una oferta sobre la mesa ha dejado pasmados a aficionados.
Carlos Zambrano recibió oferta de club campeón de Copa Sudamericana
Según pudo informar el periodista Gustavo Adrianzén, Cienciano, equipo reconocido por ser campeón de Copa Sudamericana, le presentó una oferta a Carlos Zambrano para que se incline a ser su flamante refuerzo. Como se sabe, hay cierta incertidumbre en cuanto al futuro del 'León', por lo que el 'Papá' quiso aprovechar en ver las posibilidades en el mercado de pases.
No obstante, todo hace indicar que Cienciano no llegó a la cifra que puede significar un cambio de parecer a Carlos Zambrano en su carrera profesional. Los montos son lejanos a lo que le da Alianza Lima, por lo que la intensión se detuvo y se buscará más alternativas en el mercado.
"Lo de Zambrano, te explico. Fluctuó más por lo que él quiere hacer en el futuro… si quiere quedarse en Alianza o quiere irse a otro club. Cienciano le ha ofrecido una cantidad pero que no es significativa con lo que pueda hacer en Alianza o otro club también", informó.
(VIDEO: Gusadro Podcast)
Carlos Zambrano suspendido para la ida del Playoffs de Alianza Lima
El defensor de Alianza Lima fue noticia por quedar suspendido de cara al partido de ida ante Sporting Cristal por los Playoffs de la Liga 1 2025. Carlos Zambrano fue amonestado en dos ocasiones y deberá cumplir una fecha de sanción para lamento de los aficionados. El 'Káiser' reaparecerá para la vuelta en Matute ante los celestes.
