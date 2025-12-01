0

¿Vuelve a Alianza Lima? Patricio Rubio se pone a disposición de club histórico: "Estaré..."

El delantero Patricio Rubio, ex Alianza Lima, está a poco de cerrar la temporada 2025 y decidió ponerse a disposición de emblemático club, ¿Vuelve a la Liga 1?

Diego Medina
Patricio Rubio jugó en Alianza Lima durante la temporada 2020.
Patricio Rubio jugó en Alianza Lima durante la temporada 2020. | Foto: FPF
Uno de los jugadores que tuvo su pasado en Alianza Lima fue Patricio Rubio. El atacante chileno fue una de las novedades en los fichajes de los blanquiazules en el 2020, pero luego se fue de nuestro país a seguir su carrera en su tierra natal. Ahora, teniendo contrato con Ñublense hasta fines del 2025, dejó inesperado mensaje para histórico club en pleno mercado de pases, ¿Vuelve a La Victoria para jugar la Liga 1?

¿Patricio Rubio, ex Alianza Lima, regresa a la Liga 1?

Resulta, que el 'Pato' Rubio se enteró del descenso de Unión Española en la liga chilena, por lo que no pudo quedarse en silencio a través de sus redes sociales. Pese a tener contrato con Ñublense, el atacante de 36 años reveló públicamente estar a disposición de la institución en caso lo requieran para volver a Primera.

"Con mucha pena. Rojo querido me abriste las puertas cuando estaba comenzado y logramos cosas hermosas. Hoy verte descender me parte el corazón, una tremenda tristeza. Espero volverte a ver donde te mereces y acá siempre tendrán a un hincha más. Lo que necesiten acá estaré siempre para dar una mano", manifestó Patricio Rubio.

Patricio Rubio

Patricio Rubio a disposición de Unión Española para volver a Primera. Foto: Captura TNT Sports.

De esta manera, el atacante deja en claro que no tiene inconveniente para jugar en Segunda División y devolver el cariño que le dio el club en un momento tan complicado para su historia. Unión Española, un histórica de la Liga Chilena, es un elenco especial para Rubio que ahora espera que regresen a la máxima categoría.

Patricio Rubio y sus números con Alianza Lima en el 2020

Alianza Lima tuvo a Patricio Rubio en su fatídica campaña del 2020. El atacante chileno afrontó un total de 22 partidos entre Apertura, Clausura y Copa Libertadores. Registró 7 goles y 2 asistencias en 1892 minutos; pero no valió para que el equipo blanquiazul salga de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Dado que el equipo estaba forzado a hacer una reestructuración de su plantel, Patricio Rubio no continuó su carrera en La Victoria y se fue con malos recuerdos en su estancia del 2020.

Patricio Rubio

Patricio Rubio no tiene buenos recuerdos en Alianza Lima

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

