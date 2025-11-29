- Hoy:
Campeón nacional y exjugador de Alianza Lima es nuevo fichaje de Sport Huancayo
Sport Huancayo quiere ganar la Liga 1 de la temporada 2026 y es por eso que dio un golpe en el mercado de pases fichando a un exjugador de Alianza Lima y campeón nacional.
Sport Huancayo es uno de los equipos peruanos fuera de Lima que más tiempo lleva en la primera división del fútbol nacional. En ese contexto, el cuadro huancaíno busca destacar en la Liga 1 de la temporada 2026 y es por eso que tiene todo acordado para fichar a Diego Campos, arquero procedente de UTC, que tuvo paso por Alianza Lima y fue campeón con Comerciantes Unidos en la Liga 2.
PUEDES VER: Palmeiras dio rotundo mensaje a Alianza previo a la gran final de la Libertadores: "Ahora..."
Exfutbolista de Alianza Lima es nuevo refuerzo de Sport Huancayo de cara a la Liga 1 2026
Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, el arquero Campos tiene un acuerdo completo para jugar en Sport Huancayo en la temporada 2026 de la Liga 1.
"Todo indica que el arquero Diego Campos defenderá el arco de Sport Huancayo, procedente de UTC", se puede en el X del comunicador que actualmente pertenece a L1MAX.
Diego Campos, exjugador de Alianza Lima, es nuevo jugador de Sport Huancayo para la Liga 1 2026.
El guardameta que se consagró campeón con Comerciantes Unidos en el 2023 en la segunda división del fútbol peruano llegó a UTC a inicios del 2025 y desde entonces ha destacado por sus grandes atajadas que han ayudado al club a salvarse del descenso.
Durante la temporada actual, Diego Campos, de 29 años, disputó dos campeonatos nacionales: el Torneo de Apertura y el Clausura de la Liga 1 2025.
En el primer torneo del año jugó 14 de 18 partidos oficiales, mantuvo su arco a cero en 3 ocasiones y recibió 24 goles. Mientras que en el último campeonato del 2025, el guardameta que tuvo paso por Alianza disputó 17 de 17 encuentros, mantuvo 4 veces su arco a cero y le encajaron 28 goles.
Por último, antes de su flamante llegada a Sport Huancayo, Diego Campos jugó en diferentes clubes del fútbol peruano, tanto en primera como en segunda división. Uno de los equipos son Alianza Lima, FBC Melgar, Real Garcilaso, Chavelines, Llacuabamba, Juan Aurich y Comerciantes Unidos.
