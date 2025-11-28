Yorleys Mena, delantero que sonó como fichaje de Alianza Lima, definió su futuro para el 2026

Alianza Universidad de Huánuco perdió la categoría en la Liga 1 2025, motivo por el cual, varias de sus figuras tomen nuevos rumbos con miras a la temporada 2026. Yorleys Mena, uno de los delanteros colombianos de mayor experiencia en el balompié nacional dejó el elenco 'Azulgrana' y será flamante jale de un emblemático equipo peruano.

PUEDES VER: Horacio Benincasa da la sorpresa en el mercado tras firmar por rival de Universitario para el 2026

Yorleys Mena será nuevo refuerzo de icónico club de la Liga 1 2026

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el atacante extranjero se convertirá en nuevo fichaje de Sport Huancayo, club donde buscará aportar toda su jerarquía en la ofensiva y pelear por el título nacional de la Liga 1 2026.

Yorleys Mena será nuevo jale de Sport Huancayo para el 2026

El cuadro natural de la ciudad incontrastable está realmente enfocado en ser protagonista y conseguir sus objetivos la próxima temporada, por ende, durante las negociaciones acaban de concretar la incorporación del popular 'Yoyo'. En los próximos días se hará oficial su llegada al conjunto huancaíno.

"El delantero Yorleys Mena interesa mucho al Rojo Matador para afrontar la Liga 1 2026", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Así le fue a Yorleys Mena con Alianza Universidad el 2025

Pese a que no fue un gran año a nivel institucional con Alianza Universidad de Huánuco, el delantero Yorleys Mena anotó 14 anotaciones, y brindó 4 asistencias, de un total de 34 duelos oficiales en la Liga 1 2025.

Yorleys Mena sonó como posible fichaje de Alianza Lima en el 2023

Cabe recordar que en el 2023, el atacante Yorleys Mena fue voceado como uno de los posibles refuerzos de Alianza Lima, en vista de su gran momento con la Universidad César Vallejo, sin embargo, nunca se terminó de concretar el interés y el jugador de 34 años continuó en el equipo 'Poeta'.