¡Sorpresa! Cusco FC hizo inesperado anuncio sobre Miguel Rondelli previo al playoff: "Hasta la"

Más allá de no conseguir el título nacional, Cusco FC fue una de las gratas sorpresas en la presente Liga 1, donde quedó segundo en la tabla Acumulada y clasificó directamente a la final de los playoff por Perú 2. Uno de los baluartes de este equipo fue su entreandor Miguel Rondelli.

A propósito del estratega argentino, el elenco imperial acaba de anunciar su ampliación hasta el 2028, es decir, estará en el cargo por las próximas tres temporadas. Esta situación sorprende, porque salvo algunas excepciones, los clubes nacionales no apuestan por proyectos a largo plazo.

"Renovamos nuestra confianza con el líder del proyecto dorado. Cusco FC anuncia la renovación de nuestro DT Miguel Rondelli y su comando técnico hasta la temporada 2028. Seguimos construyendo un proyecto que nos ha llevado a crecer dentro y fuera del campo", escribió el cuadro cusqueño en sus redes sociales.

Cusco FC anunció renovación nde Miguel Rondelli hasta 2028.

Cabe señalar que Rondelli ya tenía contrato hasta finales del 2026 con Cusco Fc y todo apunta a que se mantendrá muchos años en dicha institución.

Cusco FC espera su rival para la final del playoff

Cusco FC se enfrentará al ganador de la llave entre Sporting Cristal y Alianza Lima, por los playoff de la Liga 1, que este año otorgan un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Cabe señalar que los 'Dorados' jugarán el primer partido de ida el miércoles 10 de diciembre y la revancha se disputará el 14 del mismo mes. El primer asalto es en Lima y la llave se cierra en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.