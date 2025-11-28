0
EN VIVO
Chivas vs. Cruz Azul por Liga MX

Horacio Benincasa da la sorpresa en el mercado tras firmar por rival de Universitario para el 2026

Se conoció que el defensa Horacio Benincasa dejará Alianza Atlético de Sullana y será flamante fichaje de un icónico rival de Universitario de Deportes para la temporada 2026.

Solange Banchon
Horacio Benincasa será nuevo fichaje de rival de Universitario para la Liga 1 2026
Horacio Benincasa será nuevo fichaje de rival de Universitario para la Liga 1 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Deportivo Garcilaso es uno de los clubes peruanos que selló su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El 'Pedacito de Cielo' tendrá participación internacional, lo que obligará a la dirigencia a reforzarse con figuras de buen nivel presente deportivo. Precisamente, el exdefensa de Universitario de Deportes, Horacio Benincasa acaba de definir su llegada al conjunto que fue dirigido por Carlos Bustos.

Dejó Alianza Lima y ahora firmó 2 temporadas por emblemático club peruano

PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de Alianza y ahora firmó por histórico de la Liga 1: "Nuevo jugador"

Horacio Benincasa será fichaje de rival de Universitario para la Liga 1 2026

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el 'Che' se convertirá en nueva contratación del cuadro cusqueño por todo el 2026. De esta manera, podrá afrontar el torneo Conmebol y luchará por el título nacional de la Liga 1.

Horacio Benincasa

Horacio Benincasa será nuevo fichaje de Deportivo Garcilaso el 2026

"El back central Horacio Benincasa será jugador de Deportivo Garcilaso y disputará la Copa Sudamericana 2026, procedente de Alianza Atlético de Sullana", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Los números de Horacio Benincasa con Alianza Atlético de Sullana

Recordemos que el argentino nacionalizado peruano se sumará a Garcilaso, luego de tener buen rodaje con el 'Vendaval' esta temporada. Según sus números, el futbolista de 31 años anotó 1 gol, brindó 1 asistencia del total de 35 compromisos por el Torneo Apertura y Clausura.

Además, Benincasa registró un aproximado de 2957 minutos con Alianza Atlético de Sullana, lo que evidencia que su titularato ha sido clave para volver a su mejor nivel y ser pieza clave en su equipo. Ahora, el 'Che' firmará por el rival de los merengues en la Liga 1 2026 con la misión de hacer que el 'Pedacito de Cielo' sea protagonista en el campeonato local.

Horacio Benincasa: ¿en qué equipos ha jugado?

  • Inti Gas
  • Alianza Lima II
  • Universitario
  • Ayacucho FC
  • Real Garcilaso
  • CA Mannucci
  • Cusco FC
  • Alianza Atlético de Sullana

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Universitario venció por 2-1 a Alianza Lima y desató la algarabía a la hinchada merengue

  2. Fue voceado en Sporting Cristal y ahora firma con club que peleará la Copa Libertadores 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano