Horacio Benincasa da la sorpresa en el mercado tras firmar por rival de Universitario para el 2026

Deportivo Garcilaso es uno de los clubes peruanos que selló su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El 'Pedacito de Cielo' tendrá participación internacional, lo que obligará a la dirigencia a reforzarse con figuras de buen nivel presente deportivo. Precisamente, el exdefensa de Universitario de Deportes, Horacio Benincasa acaba de definir su llegada al conjunto que fue dirigido por Carlos Bustos.

Horacio Benincasa será fichaje de rival de Universitario para la Liga 1 2026

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el 'Che' se convertirá en nueva contratación del cuadro cusqueño por todo el 2026. De esta manera, podrá afrontar el torneo Conmebol y luchará por el título nacional de la Liga 1.

Horacio Benincasa será nuevo fichaje de Deportivo Garcilaso el 2026

"El back central Horacio Benincasa será jugador de Deportivo Garcilaso y disputará la Copa Sudamericana 2026, procedente de Alianza Atlético de Sullana", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Los números de Horacio Benincasa con Alianza Atlético de Sullana

Recordemos que el argentino nacionalizado peruano se sumará a Garcilaso, luego de tener buen rodaje con el 'Vendaval' esta temporada. Según sus números, el futbolista de 31 años anotó 1 gol, brindó 1 asistencia del total de 35 compromisos por el Torneo Apertura y Clausura.

Además, Benincasa registró un aproximado de 2957 minutos con Alianza Atlético de Sullana, lo que evidencia que su titularato ha sido clave para volver a su mejor nivel y ser pieza clave en su equipo. Ahora, el 'Che' firmará por el rival de los merengues en la Liga 1 2026 con la misión de hacer que el 'Pedacito de Cielo' sea protagonista en el campeonato local.

Horacio Benincasa: ¿en qué equipos ha jugado?