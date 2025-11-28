- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Horacio Benincasa da la sorpresa en el mercado tras firmar por rival de Universitario para el 2026
Se conoció que el defensa Horacio Benincasa dejará Alianza Atlético de Sullana y será flamante fichaje de un icónico rival de Universitario de Deportes para la temporada 2026.
Deportivo Garcilaso es uno de los clubes peruanos que selló su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El 'Pedacito de Cielo' tendrá participación internacional, lo que obligará a la dirigencia a reforzarse con figuras de buen nivel presente deportivo. Precisamente, el exdefensa de Universitario de Deportes, Horacio Benincasa acaba de definir su llegada al conjunto que fue dirigido por Carlos Bustos.
PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de Alianza y ahora firmó por histórico de la Liga 1: "Nuevo jugador"
Horacio Benincasa será fichaje de rival de Universitario para la Liga 1 2026
Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el 'Che' se convertirá en nueva contratación del cuadro cusqueño por todo el 2026. De esta manera, podrá afrontar el torneo Conmebol y luchará por el título nacional de la Liga 1.
Horacio Benincasa será nuevo fichaje de Deportivo Garcilaso el 2026
"El back central Horacio Benincasa será jugador de Deportivo Garcilaso y disputará la Copa Sudamericana 2026, procedente de Alianza Atlético de Sullana", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Los números de Horacio Benincasa con Alianza Atlético de Sullana
Recordemos que el argentino nacionalizado peruano se sumará a Garcilaso, luego de tener buen rodaje con el 'Vendaval' esta temporada. Según sus números, el futbolista de 31 años anotó 1 gol, brindó 1 asistencia del total de 35 compromisos por el Torneo Apertura y Clausura.
Además, Benincasa registró un aproximado de 2957 minutos con Alianza Atlético de Sullana, lo que evidencia que su titularato ha sido clave para volver a su mejor nivel y ser pieza clave en su equipo. Ahora, el 'Che' firmará por el rival de los merengues en la Liga 1 2026 con la misión de hacer que el 'Pedacito de Cielo' sea protagonista en el campeonato local.
Horacio Benincasa: ¿en qué equipos ha jugado?
- Inti Gas
- Alianza Lima II
- Universitario
- Ayacucho FC
- Real Garcilaso
- CA Mannucci
- Cusco FC
- Alianza Atlético de Sullana
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90