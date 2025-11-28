Sonó para llegar a Alianza Lima y ahora da el golpe firmando por rival de Liga 1: "Vínculo..."

Finalizó la etapa regular de la Liga 1 y varios equipos ya se encuentran en la búsqueda de refuerzos de cara a la próxima temporada. Alianza Lima, obligado a armar un plantel sólido, mostró interés en uno de los mejores defensas nacionales: Orlando Núñez, quien sonó con fuerza para convertirse en nuevo jugador blanquiazul y ahora sorprendió al estampar su firma por un club rival.

Orlando Nuñez firmó por Deportivo Garcilaso, rival de Alianza Lima en Liga 1

Pese a haber sido vinculado con Alianza Lima para la siguiente temporada, Orlando Núñez decidió continuar su carrera en su actual club. El periodista Luis Espino Risco informó que el lateral izquierdo optó por apostar por su continuidad deportiva y aceptó la oferta de renovación de Deportivo Garcilaso.

El comunicador detalló que el defensa de 25 años sí mantuvo conversaciones con el cuadro íntimo para concretar su llegada. Sin embargo, los 'íntimos' terminaron inclinándose por otra alternativa. De esta manera, Núñez disputará toda la temporada 2026 con el cuadro cusqueño.

Orlando Nuñez renovó su vínculo con Deportivo Garcilaso.

"Seguirá en Deportivo Garcilaso. Orlando Núñez renovó su vínculo con Deportivo Garcilaso y jugará la Copa Sudamericana. El lateral tuvo conversaciones con Alianza Lima, finalmente el club íntimo se inclinó por Cristian Carbajal", publicó el periodista en su cuenta de 'X'.

Orlando Nuñez y su gran momento en Deportivo Garcilaso

Núñez es uno de los jugadores fijos en la banda izquierda de Deportivo Garcilaso. En la actual temporada ha disputado 33 partidos, acumulando 2,843 minutos, con un promedio de 86 minutos por encuentro, además de registrar dos asistencias. Su regularidad le ha permitido revalorizarse en el mercado, alcanzando un valor de 350 mil euros, según Transfermarkt.

Alianza Lima buscó el fichaje de Orlando Nuñez

El interés de Alianza Lima por fichar a Orlando Núñez fue revelado por el periodista Michael Cordero, también narrador de L1 MAX, quien sostuvo que la directiva mantenía conversaciones con el jugador para convertirlo en el reemplazo de Ricardo Lagos, quien no seguirá en el club. No obstante, las negociaciones no prosperaron.