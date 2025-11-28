Alianza Lima busca remecer el mercado de pases firmando a delantero valorizado en 2 millones

Tras la salida de Hernán Barcos, quien no renovará contrato, Alianza Lima está enfocado en reforzar su plantel para la siguiente temporada, buscando un delantero de peso que pueda reemplazar al ‘Pirata’ y elevar el nivel de su ofensiva. En ese panorama, se reveló que los blanquiazules buscan contratar a un atacante argentino con una cotización millonaria.

El cuadro ‘íntimo’ apunta a renovar y reducir el alto promedio de edad de su plantel. Además, conscientes de que están obligados a ganar la Liga 1, buscan fortalecer todas sus líneas y definir un reemplazo para Barcos.

Alianza Lima busca firmar a delantero valorizado en 2 millones

Desde Argentina llegó una noticia reveladora: Alianza Lima está tras los pasos de Lucas Passerini, delantero argentino de 30 años que milita en Belgrano. La información fue confirmada por su agente, Diego Braga, quien durante una entrevista con 'Cadena 3' explicó que todavía no ha habido contactos formales para renovar contrato con el club argentino.

En esa línea, Braga también señaló que hay varios equipos interesados en Passerini, entre ellos figura el cuadro blanquiazul, que ya se comunicó para conocer las situación del futbolista. No obstante, no se animó a revelar más detalles.

“Hasta hoy nos llamaron muchos clubes, pero desde Belgrano todavía no se comunicaron. U. de Chile lo quiso siempre, San Lorenzo también lo quiso en el mercado anterior. Sarmiento lo quiere siempre. Platense ahora lo busca para jugar la Libertadores. Desde Alianza Lima también me llamaron. Estamos trabajando, pero esto recién arranca“, señaló el representante de Lucas Passerini.

Estadísticas de Lucas Passerini

Lucas Passerini no ha tenido un gran rendimiento esta temporada, ya que ha sido relegado al banco de suplentes y ha tenido que ingresar principalmente como cambio en la mayoría de los partidos. Durante el 2025, el delantero argentino disputó 30 encuentros con la camiseta de Belgrano, anotando únicamente 3 goles.

Lucas Passerini interesa como fichaje en Alianza Lima. Composición: Líbero.

Su mejor temporada fue en 2023, cuando logró su mayor cifra goleadora con 17 tantos y 2 asistencias en 31 partidos, números que consiguió defendiendo las camisetas de Unión La Calera (Chile) y Belgrano. Cifras que demuestran que puede ser de gran aporte en Alianza Lima.

Lucas Passerini: ¿Cuál es su valor de mercado?

Según la información del portal internacional Transfermarkt, Lucas Passerini mantiene una cotización millonaria a sus 31 años, valuado en 2 millones de euros. Su máximo histórico fue de 3,5 millones de euros, cifra que alcanzó en 2023.