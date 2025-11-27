Universitario venció por 2-1 a Alianza Lima y desató la algarabía a la hinchada merengue

Universitario de Deportes sigue sorprendiendo tras coronarse campeón nacional de la Liga 1 2025, ya que sus categorías menores también destacan en sus respectivos campeonatos. En esta ocasión, la división 2010 del cuadro merengue logró vencer a su similar Alianza Lima en el Torneo Élite Federación Oro.

Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima en importante torneo peruano

La categoría 2010 de Universitario venció 2-1 a Alianza Lima en la jornada pendiente del Torneo Élite Federación de Oro, celebrado en el Estadio Alejandro Villanueva.

Los goles de la escuadra merengue fueron anotados por Jhon Jairo Guzmán y Alessandro Chuyes, por lo que sus tantos fueron celebrados por el comando técnico merengue y desataron la algarabía crema.

Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima en la Copa Federación Oro desde Matute.

A pesar de la victoria de Universitario de Deportes, Alianza Lima se mantiene como líder de la Copa Federación Oro, por encima de Sporting Cristal, la misma escuadra crema, Deportivo Coopsol, Héctor Chumpitaz y Academia Cantolao.

Tabla de Posiciones: Copa Federación Oro

Hasta la fecha 34 del importante campeonato de menores, Alianza disputó 168 partidos y logró 418 puntos en la tabla acumulada donde todas las categorías suman unidades.

Detrás se encuentra Sporting Cristal con 364 en 169 encuentros jugados, por lo que es el máximo perseguidor de la institución íntima, que cada vez se acerca al título.

En el tercer lugar y replegado detrás de sus máximos rivales se encuentra Universitario de Deportes, que suma 207 puntos en 168 encuentros, por lo que lograr el campeonato en categorías menores está muy complicado.