Universitario ganó 6-0 a tradicional rival y causó felicidad a los hinchas cremas
Universitario de Deportes logró una contundente goleada ante un clásico rival, desatando la algarabía de sus hinchas, quienes celebraron con fuerza este triunfo en un torneo de gran importancia.
Universitario de Deportes quiere seguir demostrando que es el actual tricampeón del fútbol peruano y también dejar en claro que no solo su equipo de mayores destaca, sino a la vez las divisiones juveniles. Es por eso que la categoría 2009 consiguió una gran victoria ante un tradicional rival en el Torneo Élite Federación Oro.
PUEDES VER: Universitario ganó 4-3 a Inter Miami y subió al podio en importante torneo internacional
Universitario goleó 6-0 a clásico rival en importante campeonato peruano
La categoría 2009 de Universitario venció 6-0 a Deportivo Coopsol en la Copa Federación Oro 2025, lo que provocó que los hinchas presentes estallaran de alegría en un encuentro especial.
Los goles del equipo merengue fueron anotados por Eystin Córdova, quien marcó un doblete, mientras que Kayro Bravo, Adriano Ponciano, Eduardo Arone y Piero Ayo anotaron un gol cada uno para darle la victoria a la institución crema.
La categoría 2009 de Universitario de Deportes ganó 6-0 a Deportivo Coopsol por la Copa Federación Oro.
A pesar de la victoria de Universitario de Deportes, Alianza Lima sigue como líder absoluto de la tabla final de la Copa Federación Oro. Los íntimos se sitúan por encima de sus clásicos rivales como Sporting Cristal y a la vez la escuadra de Ate.
Hasta la fecha 34 y según el medio deportivo especializado en menores, CPM Deportes, Alianza se ubica en el primer lugar con 418 puntos en 168 partidos en la tabla donde se suman todos los resultados de todas las categorías que juegan en el campeonato juvenil.
En el segundo puesto está Sporting Cristal, que suma 364 unidades en 169 duelos disputados, por lo que es el único club que puede hacerle pelea al equipo íntimo.
Por último, en el tercer sitio y bien lejos de sus clásicos rivales está Universitario de Deportes, que suma 207 puntos en 168 partidos. La situación merengue es muy complicada.
|Club
|Partido Jugados
|Puntos
|1. Alianza Lima
|168
|418
|2. Sporting Cristal
|169
|364
|3. Universitario de Deportes
|168
|312
|4. Deportivo Coopsol
|169
|207
|5. Héctor Chumpitaz
|170
|180
|6. Academia Cantolao
|168
|178
