¡El tercero que se va! Universitario sorprende con decisión sobre futbolista: "Queda libre"

La Liga 1 2025 terminó para Universitario de Deportes logrando un nuevo título nacional por tercer año consecutivo. Ahora, el reto será luchar por el tetracampeonato el 2026 y llegar lejos en la Copa Libertadores, por lo que las renovaciones, fichajes y salidas comenzaron.

Y es que a la partida del guardameta Sebastián Britos y el delantero Diego Churín, un nuevo elemento importante en el equipo de Jorge Fossati se suma a esta lista de los que ya continuarán en el plantel para la próxima temporada. Como era de esperarse, llamó la atención de los hinchas.

Universitario comenzó con las salidas del plantel

“Información de Universitario de Deportes: Finalmente no hay renovación automática y Gabriel Costa queda libre este 31 de diciembre”, dio a conocer el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X, horas después de que la ‘U’ oficializara la salida del delantero argentino.

Gabriel Costa llegó a Universitario en la temporada 2024

La medida que se había manejado con el caso del volante era que si la 'U' campeonaba este 2025 se le renovaba automáticamente, pero iba a ser prestado; sin embargo, esto cambió y la historia del popular 'Gabi' llega a su fin.

Cabe mencionar que el técnico Jorge Fossati maneja otros nombres en esa posición, por lo que el exjugador de Alianza Lima, que llegó a Ate en el 2024, no ha tenido la continuidad que esperaba, sumado a su rendimiento en el campo de juego. De esta manera, Universitario no contará con otro futbolista más que estuvo en la conquista del tricampeonato.

Gabriel Costa: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Gabriel Costa tiene un valor en el mercado actual de 150 mil €.