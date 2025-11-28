- Hoy:
¿Se repite en Lima? Conmebol ya tiene definida sede para la final de la Copa Libertadores 2026
¿Otra vez en el Monumental U? De acuerdo a un prestigioso medio brasileño, la Conmebol ya definió la ciudad que albergará la finalísima de la final de la Copa Libertadores 2026.
Los ojos del mundo estarán puestos en el Estadio Monumental U, que este sábado 29 de noviembre albergará la gran fianl de la Copa Libertadores 2025, que tendrá como protagonistas a Palmeiras y Flamengo, dos equipos que prometen dejar la piel en el césped del recinto de Ate.
A punto de decidirse el campeón de Sudamérica de este año, la Conmebol ya tiene decidida la sede para la final de la edición 2026 del máximo torneo continental. ¿Se repite Lima?
De acuerdo a la información que maneja el portal brasileño UOL Esporte, Montevideo será la ciudad que albergue el partido que decidirá al campeón de la Copa Libertadores 2026 y solo falta el anuncio oficial del ente rector del balompié sudamericano.
"El anuncio oficial aún no se ha publicado, pero en la organización, el asunto se considera resuelto. Montevideo fue la única ciudad que expresó interés, según pudo conocer UOL", se lee en el artículo.
Estadio Centenario de Montevideo fue sede en la final del 2021.
Recordemos que la capital uruguaya ya albergó la final de la Copa Libertadores 2021, donde Palmeiras se impuso a Flamengo por 2-1. Aquel duelo se jugó en el estadio Centenario.
Además, siempre según la mencionada página web del país de la samba, la final de la Copa Sudamericana se disputará en la ciudad de Barranquilla, en Colombia.
