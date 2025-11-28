Prensa brasileña lanzó inesperada opinión de Matute tras práctica de Palmeiras: "Maldición de..."

Este sábado 29 de noviembre, el Estadio Monumental de Ate se viste de gala para la esperada final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs Flamengo. El 'Verdao' llevó a cabo su primer entrenamiento en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, por tal razón, desde Brasil la prensa extranjera dejó un firme concepto del recinto deportivo blanquiazul.

¿Qué dijo la prensa de Brasil sobre el Estadio de Matute?

Un periodista de Globo Esporte realizó un enlace en vivo para informar sobre la práctica que viene realizando el cuadro de Abel Ferreira en el escenario victoriano; bajo ese escenario, se refirió a la 'Maldición de Matute' con un tajante comentario.

"¿Ya oíste hablar de la 'Maldición de Matute', apodo del estadio, que es del barrio donde queda el estadio? Un colega me contó que una historia, bien local, bien peruana y que tiene ver con el estadio mismo. Es una cosa bien peruana, lógico es una broma de los seguidores de Universitario, que entrena y juega de local en el Monumental U, actual tricampeón peruano para seguidores de Alianza Lima", expresó el comunicador, previo al choque entre el 'Fla' y el 'Alviverde'.

De la misma manera, en la descripción del medio Getv de Instagram, recordaron que River Plate de Argentina también realizó sus prácticas en el escenario deportivo de Alianza Lima, y luego cayeron 2-1 ante Flamengo de Brasil por la final de la Copa Libertadores 2019.

"¿Palmeiras maldito? ¡Así es! Hay una leyenda urbana circulando en Lima, Perú, que dice que quien entrena en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, sede del Alianza Lima, pierde. En 2019, River Plate entrenó allí. ¡Uff! ¿Pasará lo mismo en la final de la Libertadores de 2025?", indicaron.

Así fue el primer entrenamiento de Palmeiras en Matute

Tras llegar a suelo peruano, Palmeiras de Brasil realizó su primer entrenamiento pensando en el choque contra Flamengo en el gramado del Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. Los liderados por Abel Ferreira están mentalizados en ganar la Conmebol Libertadores 2025.