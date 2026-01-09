Federico Alonso, ex Universitario, rompe el mercado tras ser anunciado en inédito club: "Bienvenido"

Uno de los futbolistas extranjeros que todavía viene siendo recordado por los hinchas de Universitario de Deportes es Federico Alonso. El uruguayo logró consolidarse durante su etapa en el equipo crema del 2020 al 2022, incluso tuvo chance de vestir los colores de Cusco FC en el balompié nacional.

Federico Alonso fue anunciado como gran fichaje de importante club por todo el 2026

En el 2025, el zaguero charrúa jugó en Miramar de su natal país por la Liga AUF Uruguaya, sin embargo, con miras a este nuevo año, la experimentada figura decidió afrontar un nuevo reto en su carrera profesional, fichando por Huracán FC de la Segunda División.

El 'Tricolor del Paso' hizo oficial su incorporación por todo el 2026 procedente del elenco natural de Montevideo. "El viento sigue trayendo solidez al paso. Federico Alonso llega a Huracán FC con trayectoria, compromiso y aportando experiencia a nuestra institución. Bienvenido, Fede", indicó Huracán FC en su cuenta oficial de Instagram.

Huracán FC anunció a Federico Alonso para la temporada 2026/Foto: Instagram

Al respecto, en la anterior campaña, Alonso siguió siendo un referente en la defensa de Miramar Misiones, a tal punto de disputar 36 compromisos desde su arribo en el 2024. No anotó goles ni brindó asistencias, pero sí fue considerando como pieza fundamental en el once titular.

De otro lado, durante su etapa en Universitario de Deportes, el zaguero de 34 años alcanzó la suma de 60 encuentros oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Así también, fue campeón por el Torneo Apertura 2020.

Federico Alonso destacó durante su paso por Universitario/Foto: LÍBERO

¿En qué clubes ha jugado Federico Alonso?