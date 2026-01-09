0

Terminó contrato con Universitario y ahora dio el golpe firmando por Comerciantes Unidos para 2026

¡Confirmado! Futbolista que finalizó su contrato con Universitario de Deportes, decidió fichar por Comerciantes Unidos donde jugará la Liga 1 2026. ¿Quién será?

Solange Banchon
Dejó Universitario para convertirse en nuevo refuerzo de Comerciantes Unidos
Dejó Universitario para convertirse en nuevo refuerzo de Comerciantes Unidos | Composición: Líbero
Universitario de Deportes reforzó su plantel con importantes elementos para afrontar la temporada 2026. Sin embargo, en pleno mercado de pases, algunas figuras que no tuvieron el protagonismo esperado, decidieron tomar nuevos desafíos. Tal es el caso del futbolista Jean Carlo Olivares, quien dejó Ate para convertirse en nueva contratación de Comerciantes Unidos.

Se fue de Universitario y ahora sorprendió tras fichar por Comerciantes Unidos

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo a través de sus redes sociales, el popular 'Camionetita' Olivares se sumará al cuadro dirigido por el técnico Claudio Biaggio, procedente del conjunto merengue. Con las 'Águilas de Cutervo', el extremo derecho tendrá el objetivo de afianzar su nivel, asimismo, tener mayores minutos en la Liga 1.

"El extremo Jean Carlo Olivares jugará en Comerciantes Unidos por todo el 2026. Llega como jugador libre. Jugó en Universitario en la Liga 3", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Jean Carlo Olivares

Jean Carlo Olivares se fue de Universitario para fichar por Comerciantes Unidos

¿Cómo le fue a Jean Carlo Olivares en la reserva de Universitario el 2025?

El hijo de Juan Manuel Olivares, exfutbolista de la 'U' volvió por todo lo alto al equipo crema en marzo de 2025. El también delantero centro tuvo la chance de mostrarse precisamente por la Liga 3. De acuerdo a sus registros, la joven figura de 23 años disputó 27 compromisos, incluida la Fase final y los Playoffs. Además, anotó 4 tantos, brindó 4 asistencias y sumó un equivalente a 2,397 minutos.

Cabe mencionar que, durante el 2024, Jean Carlo Olivares estuvo cedido a préstamo en Deportivo Coopsol de la Liga 2. En ese entonces, el 'Submarino Amarillo' reforzó su ataque con un prometedor jugador que llegó siendo el goleador de la Reserva de la escuadra estudiantil. Los números indican que de 14 partidos, logró marcar 6 anotaciones.

