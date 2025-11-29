DT de Flamengo, Filipe Luis, dio rotundo calificativo al Monumental tras salir campeón: "Es..."

0

DT de Flamengo, Filipe Luis, dio rotundo calificativo al Monumental tras salir campeón

Filipe Luis, técnico del Flamengo, no se midió y dio un rotundo calificativo al Estadio Monumental de Universitario, recinto donde se coronó campeón de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia.

Luis Blancas
Filipe Luis no se midió y dio fuerte calificativo al Estadio Monumental tras coronarse campeón de la Copa Libertadores
Filipe Luis no se midió y dio fuerte calificativo al Estadio Monumental tras coronarse campeón de la Copa Libertadores
Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer por 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. Quien tuvo palabras sobre el recinto fue el técnico del 'Mengao', Filipe Luis, quien no se midió y dio un fuerte calificativo en la conferencia de prensa.

Periodistas de ESPN dieron rotundo calificativo al Monumental previo a la final

DT de Flamengo, no se midió y dio fuerte calificativo al Estadio Monumental tras coronarse campeón de la Copa Libertadores

Después de las celebraciones por proclamarse campeones de la Copa Libertadores 2025, el técnico de Flamengo, Filipe Luis, fue consultado en conferencia de prensa sobre su estadía en Lima y, sobre todo, el Estadio Monumental de Universitario.

"La ciudad de Lima es importante para mí dentro de todo lo que he logrado con el equipo y la selección. Este estadio es hermoso y forja leyendas", declaró el técnico brasileño.

filipe luis flamengo

Filipe Luis dio conferencia de prensa luego de salir campeón de la Copa Libertadores con Flamengo en el Estadio Monumental de Universitario. Foto: Gerson Cuba.

Para Filipe Luis, el Estadio Monumental de Ate es un recinto histórico que ha servido para hacer relucir a grandes jugadores que pudieron jugar ahí. Además, lo calificó como una belleza arquitectónica.

