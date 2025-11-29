- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Flamengo
- Barcelona vs Alavés
- América vs Monterrey
- WWE
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
DT de Flamengo, Filipe Luis, dio rotundo calificativo al Monumental tras salir campeón: "Es..."
Filipe Luis, técnico del Flamengo, no se midió y dio un rotundo calificativo al Estadio Monumental de Universitario, recinto donde se coronó campeón de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia.
Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer por 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. Quien tuvo palabras sobre el recinto fue el técnico del 'Mengao', Filipe Luis, quien no se midió y dio un fuerte calificativo en la conferencia de prensa.
PUEDES VER: Periodistas de ESPN quedaron impactados con el Monumental y así lo calificaron: "Es el segundo..."
DT de Flamengo, no se midió y dio fuerte calificativo al Estadio Monumental tras coronarse campeón de la Copa Libertadores
Después de las celebraciones por proclamarse campeones de la Copa Libertadores 2025, el técnico de Flamengo, Filipe Luis, fue consultado en conferencia de prensa sobre su estadía en Lima y, sobre todo, el Estadio Monumental de Universitario.
"La ciudad de Lima es importante para mí dentro de todo lo que he logrado con el equipo y la selección. Este estadio es hermoso y forja leyendas", declaró el técnico brasileño.
Filipe Luis dio conferencia de prensa luego de salir campeón de la Copa Libertadores con Flamengo en el Estadio Monumental de Universitario. Foto: Gerson Cuba.
Para Filipe Luis, el Estadio Monumental de Ate es un recinto histórico que ha servido para hacer relucir a grandes jugadores que pudieron jugar ahí. Además, lo calificó como una belleza arquitectónica.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90