Canal confirmado para ver Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

Es solo cuestión de días para disfrutar del partido más esperado del fútbol sudamericano: Palmeiras vs Flamengo, por la gran final de la Copa Libertadores 2025. Miles de hinchas ya se trasladan a Lima para vivir este duelo en el Estadio Monumental U, mientras que millones siguen cada detalle a la distancia. Por ello, aquí te contamos qué canal transmitirá oficialmente este compromiso.

Palmeiras vs Flamengo: ¿Dónde ver?

La gran final entre Palmeiras vs Flamengo de la Copa Libertadores 2025 contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN para Latinoamérica, dependiendo del país en donde te encuentres. De igual forma, el partido también podrá ser visualizado por vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus.

Canales de transmisión:

Argentina: Telefe Argentina y Disney Plus.

Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

Perú, Bolivia y Chile: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, ESPN y Disney Plus.

México y Panamá: ESPN 2 y Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y beIN Sports.

España: Movistar +, LaLiga+, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

¿Cómo llega Palmeiras a la final ante Flamengo?

Palmeiras llega a la final con la motivación de haber protagonizado una remontada histórica ante Liga de Quito. Tras ir cayendo 3-0 en el global, el cuadro brasileño logró revertir la serie y asegurar su clasificación. Sin embargo, su presente en el Brasileirao no es el mejor: acumula cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, una racha que enciende las alarmas justo antes del duelo decisivo.

Palmeiras se ilusiona con levantar su cuarta Copa Libertadores. Foto: Palmeiras

Este contexto obliga al equipo de Abel Ferreira a apelar a toda su jerarquía para enfrentar a uno de los rivales más exigentes del torneo, aunque ya lo conoce muy bien. Cabe destacar que el 'Verdao' ha sido uno de los equipos más sólidos de la Libertadores, con apenas un empate y una derrota en toda la campaña.

¿Cómo llega Flamengo a la final de la Copa Libertadores?

Por su parte, Flamengo vive una realidad completamente distinta. El 'Mengao' superó por la mínima a Racing en semifinales y busca repetir la historia: levantar su cuarta Copa Libertadores en Lima, la misma ciudad donde conquistó la tercera en 2022.

Flamengo quiere volver a coronarse campeón en Lima: Foto: Flamengo.

El elenco de Filipe Luiz también atraviesa un excelente momento en su liga local. Es líder del Brasileirao, con cinco puntos de ventaja sobre Palmeiras, y suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros, demostrando que llega en un gran estado de forma para la gran final.