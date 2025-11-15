Un impacto favorable de 70 millones de dólares le genera la final de la Libertadores al Perú

La gestión de este trascendental evento que protagonizarán los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras, se inicia a través de postulación que realizará el presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, ante el máximo organismo del fútbol sudamericano.

Ya en el 2019 Lozano logró traer esta final a Lima. Ahora la CONMEBOL vuelve a confiar en su gestión para lograr las garantías del gobierno y el respaldo de las principales autoridades del país para que el evento vuelva a ser un éxito.

Se estima que son 70 millones de dólares los que ingresarán al Perú entre las distintas actividades que se realizarán: hotelería, gastronomía, tráfico aéreo, consumo masivo y, obviamente, el alquiler del coloso de Ate que realiza el club Universitario de Deportes.

Esta gestión permite ubicar al Perú en los ojos de todo el mundo como un excelente anfitrión y con una capacidad de organización de talla internacional.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025, entre Palmeiras vs. Flamengo, se realizará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental. El partido está pactado para empezar a las 16:00 horas.