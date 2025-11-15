Exfigura de Sporting Cristal deja en claro sus intenciones de jugar por Universitario: "Me gustaría..."

En medio de los rumores sobre las renovaciones y fichajes en el mundo de Universitario de Deportes, un destacado jugador que tiene su pasado en Sporting Cristal señaló que quiere hacer historia en el actual tricampeón del fútbol peruano. La temporada 2026 ser de ensueño para los cremas.

A pesar de tener una temporada irregular en Universitario de Deportes por las lesiones, Hugo Ancajima demostró su deseo absoluto de mantenerse en el equipo crema para seguir mejorando a nivel futbolístico. Para la próxima temporada, la 'U' buscará conseguir el tetracampeonato y para ello debe sumar jugadores de renombre entre sus filas.

Ex Sporting Cristal revela su sueño de jugar en Universitario

Hugo Ancajima, jugador que pasó por las divisiones menores de Sporting Cristal, tiene contrato con Universitario por todo el 2026 y tiene clara la idea de seguir defendiendo los colores de la institución crema.

"Aún me queda contrato con Universitario por toda la temporada 2026. Tengo un año más y la idea es quedarme, seguir mejorando, avanzando. Quiero seguir en la 'U' porque estamos pasando un buen momento", sostuvo en el programa en 'Tiempo crema'. A pesar de sus deseos, señaló que todavía tiene una conversación pendiente con Álvaro Barco y Franco Velazco para ver si se alinean las ideas del club con las del jugador.

"Me gustaría continuar pero todavía tengo que reunirme porque la entrada de Álvaro Barco, Franco Velazco puede que tengan otras expectativas. Al final uno debe sentirse bien y querido porque uno como jugador le gusta eso y siempre debe ver que es lo que nos prepara esta nueva etapa", agregó.

La realidad de Hugo Ancajima en Universitario de Deportes es que pasó pocos minutos en cancha. El jugador estuvo en el blanquillo, pero pocas veces fue considerado por Jorge Fossati, además la lesión en el tobillo y una muscular también lo dejaron fuera de la lista de convocados.