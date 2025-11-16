0
¡Atención! Universitario puede volver a festejar otro centenario en el 2028

El plantel principal de Universitario de Deportes está cerca de celebrar otro centenario y, si todo marcha bien, será en el 2028.

Francisco Esteves
Universitario puede hacer más historia.
Universitario puede hacer más historia. | Foto: Universitario - X.
Así como lo lees, Universitario de Deportes cuenta con la opción de volver a festejar un centenario en el 2028, aunque no se trata de su aniversario de vida institucional, como el que celebró en el 2024, sino de un récord que hará historia en el fútbol peruano y es muy difícil que no suceda.

El portal Estadísticas Fútbol Peruano resaltó un hecho que no muchos tienen presente, y es que la 'U' es el club que más años lleva en la Primera División de forma continua, es decir desde su creación debido a que es uno de los pocos elencos que nunca ha descendido. Alianza Lima lleva más tiempo, pero sí perdió la categoría una vez.

En estos momentos, Universitario tiene 97 años en la Liga 1 y en el 2028 cumplirá los 100. Lo único que puede arruinar este récord histórico es que descienda, pero por la forma en la que se vienen dando las cosas es prácticamente imposible. Los cremas van por el tetracampeonato nacional el próximo año.

Universitario

Universitario es tricampeón de la Liga 1.

Luego, dejando a los merengues, el segundo elenco con más años en la Primera División del Perú es Alianza Lima con un total de 87. Pudo haber perdido esta marca en el 2020 si se consumaba su descenso y no intervenía el TAS. Oficialmente solo ha caído a la Liga 2, Segunda División, en una ocasión.

Clubes con más años en la Liga 1

  • Universitario | 97 años
  • Alianza Lima | 87 años
  • Sporting Cristal | 70 años
  • Melgar | 55 años
  • Sport Huancayo | 17 años
  • UTC | 13 años
  • Sport Boys | 8 años

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

