¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario y dónde ver la final de la Liga Femenina?
Hora y guía de canales para ver en vivo el clásico Alianza Lima vs. Universitario por la ida de la final de la Liga Femenina que se realizará en Matute.
La primera final de la Liga Femenina 2025 se realizará en Matute. Alianza Lima buscará hacer respetar la casa y dar el golpe que les permita llegar a la vuelta con la tranquilidad de tener el resultado a su favor. Universitario, por su parte, quiere cobrarse la revancha y evitar el bicampeonato de su 'compadre'.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina?
La final de la Liga Femenina entre Alianza Lima contra Universitario se realizará el domingo 7 de diciembre en Matute.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina?
El horario del clásico entre Alianza Lima contra Universitario por la final de la Liga Femenina será a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador.
- México: 2:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 5:00 p.m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina?
La transmisión de la final entre Alianza Lima contra Universitario por la Liga Femenina estará a cargo de Movistar Deportes (canal exclusivo de Movistar TV) y América TV (canal 4).
¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario?
La gran final de la Liga Femenina reunirá a dos equipos que son referentes en el fútbol peruano. Alianza Lima ganó el Apertura en el Monumental.
Alianza Lima busca hacer respeta la casa.
Sin embargo, Universitario se cobró la revancha y ganó el Clausura en Matute, ante Alianza Lima. Ahora, los 'Compadres' buscarán llevarse el título nacional.
Alianza Lima es un equipo fuerte en casa. Sabe aprovechar la velocidad de sus atacantes y le gusta construir su ataque desde su propia área.
Las 'Leonas' por su parte, son un conjunto sólido en la defensa. Buscan presionar a su rival y obligarlos a cometer el error. Tienen jugadoras de experiencia que conocen disputar estos tipos de compromisos.
