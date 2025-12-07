- Hoy:
Hinchas de Alianza Lima estallan contra dirigentes y enfrentan a la policía: "Lárguense, traidores"
Las decisiones de la dirigencia de Alianza Lima están siendo duramente criticadas por la hinchada de Alianza Lima y decidieron pronunciarse en el partido ante Sporting Cristal.
Alianza Lima está en tiempo de crisis donde más se habla de la continuidad de ciertos futbolistas en lugar de los objetivos del club. La toma de decisiones por parte de la dirigencia está siendo criticada por los mismos hinchas y en el último partido en Matute ante Sporting Cristal no dudaron en dejar un claro mensaje dedicado a las autoridades de la institución.
PUEDES VER: Pablo Ceppelini y su polémico gesto a los hinchas de Alianza Lima tras ser insultado en Matute
Los malos resultados de Alianza Lima ha hecho que los hinchas protesten contra la dirigencia del equipo Íntimo y aprovechando la magnitud del partido ante Sporting Cristal decidieron dejar un claro mensaje a la dirigencia. Lamentablemente, fueron replegados por agentes policiales y el hecho quedó registrado.
Hinchas de Alianza Lima envían mensaje a la dirigencia
Los hinchas de Alianza Lima han empezado a preocuparse por el futuro de club debido a las cuestionables decisiones que está tomando la dirigencia de cara al 2026 en cuanto a la renovación o la falta de búsqueda en nuevos fichajes.
Por ello, los mismos hinchas optaron por pronunciarse a través de mensajes en banderas que fueron mostradas en el último partido en Matute, pero agentes policiales acudieron a intervenirlos. El video fue captado por gente que estaba en otra tribuna del Estadio Alejandro Villanueva.
VIDEO: (X/ Kamifloresguer1)
Néstor Gorosito no continuará como DT de Alianza
El experimentado DT, Néstor Gorosito, no cumplió con el objetivo de clasificar de manera directa a la Copa Libertadores 2026 y esto habría sido el motivo principal para dar por finalizada su etapa en Alianza Lima.
El equipo del 'Pipo' perdió en tanda de penales ante Sporting Cristal tras ir ganando 3-1 y al término del partido, se informó que Néstor Gorosito canceló la conferencia de prensa y nadie del equipo blanquiazul ofreció declaraciones a los medios de comunicación.
