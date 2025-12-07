Martín Távara dejó duro comentario para Alianza Lima tras remontar en Matute: "Le arruinamos..."

Luego de haber empatado en el Estadio Nacional y sumar miles de críticas por no sacar ventaja en el partido de ida, Sporting Cristal eliminó a Alianza Lima en su cancha y ante su gente. Ante esto, Martín Távara no se guardó nada y dio unas contundentes declaraciones tras ser el nuevo villano del equipo blanquiazul.

Al término del partido, Martín Távara conversó con los medios de comunicación y se mostró feliz por el resultado obtenido donde él se coronó con un triplete para llegar a la tanda de penales y avanzar a la siguiente fase. Ahora, el equipo de Sporting Cristal se enfrentará a Cusco FC para definir quién ocupa el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores.

Martín Távara dedica contundente mensaje a Alianza Lima

Sporting Cristal demostró que tiene equipo suficiente para luchar de igual a igual a cualquier equipo y esto quedó claro en el último partido ante Alianza Lima, según dijo Martín Távara. "La jerarquía se habló mucha de jerarquía así que se dan cuenta que Cristal tiene mucha jerarquía. Tenemos mucho jugadores en selección. Creo que de eso se habla poco, a Cristal lo minimizan mucho y creo que hoy demostramos que somos un equipo grande", explicó para 'GOLPERU'.

Asimismo, la estrella de Sporting Cristal también fue claro al decir que: "Le arruinamos la fiesta a ellos en su casa con su gente, es importante para nosotros. Nos motiva más a nosotros a seguir en el camino que tenemos un camino importante la otra semana".

(Video: GOLPERU)

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Cusco?

El partido de ida entre Sporting Cristal y Cusco FC será este miércoles 10 de diciembre en Lima y días después se jugará en el Inca Garcilaso de la Vega. Este enfrentamiento será transmitido a través de la señal de L1 Max o también desde la plataforma de streaming de la Liga 1 Play.