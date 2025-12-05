Oficial: Futbolista en la órbita de Alianza Lima decidió firmar por campeón peruano

Alianza Lima es uno de los clubes que no se ha quedado con los brazos cruzados en estas últimas semanas del 2025. La directiva blanquiazul tuvo sobre su carpeta a varios futbolistas de gran nivel, que gustaban mucho y que tenían chances de vestir la camiseta 'íntima'. Sin embargo, uno con los que había acercamiento ha dado la sorpresa al firmar por elenco campeón.

Alianza Lima pierde a futbolista tras firmar por club campeón

Se trata de Agustín Graneros, quien hizo una gran temporada con Alianza Atlético de Sullana. El equipo del 'Vendaval' logró hacer una campaña magnífica para clasificar a la Copa Sudamericana 2026, pero ahora finalizó contrato con ellos para estampar su firma con Deportivo Garcilaso de Cusco.

De esta manera, el atacante argentino de 29 años seguirá su carrera en el fútbol peruano, pero con otro de los equipos nacionales que tendrá oportunidad de pelear la Copa Sudamericana. El delantero no llegará a Alianza Lima, por lo que la directiva blanquiazul apuntará a nuevos futbolistas.

"¡Bienvenido a la familia celeste, Agustín Graneros! Anunciamos la contratación del delantero argentino Agustín Graneros como nuevo refuerzo para la temporada 2026, con el objetivo de reforzar nuestro frente de ataque. Graneros llega a Deportivo Garcilaso tras su paso por clubes como San Telmo, Real Tomayapo y Alianza Atlético Sullana. ¡A construir juntos esta temporada!", indicó Deportivo Garcilaso en redes sociales.

¿En qué clubes jugó Deportivo Garcilaso?

Deportivo Merlo (Argentina)

Talleres RE (Argentina)

Brown Adrogué (Argentina)

San Telmo (Argentina)

Real Tomayapo (Bolivia)

Alianza Atlético (Perú)

Valor de mercado de Agustín Graneros

Según el portal "Transfermarkt", Agustín Graneros tiene un valor de mercado de 600 mil euros a sus 29 años de edad. Es el mejor registro que tiene el argentino en su carrera profesional, por lo que espera elevar su cotización con el pasar de las temporadas.