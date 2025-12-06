Alianza Lima venció 5-1 a clásico rival y clasificó a la gran final en busca del título

Alianza Lima está enfocado en poder superar la llave ante Sporting Cristal en los playoffs de la Liga 1 y poder seguir el camino rumbo a ser Perú 2. Mientras tanto, las divisiones menores del club siguen generando ilusión entre la hinchada. En ese sentido, la división Sub-18 logró un importante triunfo que le permite avanzar a la gran final del torneo.

Las divisiones menores de Alianza Lima siguen destacando con un rendimiento superlativo. Esta vez fue el turno de la categoría Sub-18, que disputa el Torneo Clausura de su división. El equipo blanquiazul consiguió un contundente triunfo por 5-1 ante Sport Boys en el duelo de vuelta de las semifinales, jugado en el Complejo Deportivo del Club Esther Grande de Bentín.

La gran figura del compromiso fue Josué Montenegro, autor de un doblete magistral y una asistencia, siendo una pieza clave en la goleada. El atacante inició su exhibición desde el primer minuto: a los 40 segundos asistió a Sebastián Ortega, quien abrió el marcador con un remate preciso.

Alianza Lima Sub 18 logró su pase a la final tras vencer a Sport Boys.

Con el correr de los minutos, Alianza Lima mantuvo el ritmo y el dominio, aunque la 'Misilera' descontó a través de Leo del Rosario (14'). La reacción íntima fue inmediata: Braidy Paz (15') y nuevamente Sebastián Ortega (41') ampliaron la ventaja al 3-1. Antes del descanso, Montenegro convirtió su primer gol con un potente derechazo a los 43'.

En el complemento, Montenegro volvió a aparecer en el área, esta vez definiendo con la zurda a los 58' para colocar el 5-1 definitivo y sellar una actuación brillante. Con este resultado, Alianza Lima se impuso 8-2 en el global ante Sport Boys y clasificó con autoridad a la gran final.

Alianza Lima disputará ante Sporting Cristal la final del Torneo Sub-18

Los blanquiazules deberán continuar sus entrenamientos con la mayor intensidad de cara a la gran final del Torneo Clausura Sub-18, donde enfrentarán a Sporting Cristal, equipo que eliminó a Universitario con un global de 5-2.

La definición será en una serie de ida y vuelta: si Alianza Lima se queda con el Clausura, forzará una nueva final por el título nacional. En cambio, si los rimenses ganan, se coronarán campeones automáticamente tras haber obtenido también el Apertura.