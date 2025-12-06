Alianza Lima descartó fichaje de jugador campeón de la Copa América: "No hay negociación"

A pesar de que el objetivo de Alianza Lima está en superar la etapa de playoffs de manera satisfactoria y conseguir el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores, se confirmó que el club blanquiazul no contará con los servicios de importante futbolista. La dirigencia de la institución también está buscando un delantero titular y que sea garantía de gol para el torneo local e internacional.

PUEDES VER: Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario

Con el cierre de temprano, en el fútbol peruano empezarán con los rumores sobre renovaciones, fichajes y salidas de los equipos protagonistas de la Liga 1. Uno de ello es precisamente Alianza Lima, que se espera pueda conseguir el campeonato en el 2026 tras varios años sin alzar un título.

Alianza Lima descarta el fichaje de jugador campeón de la Copa América

Tras la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, el objetivo del club es conseguir un nuevo delantero que se convierta en titular y sea la máxima referencia en el área por todo el 2026. En ese sentido, durante los últimos días se habló de Abel Hernández, delantero uruguayo que juega en Liverpool, pero finalmente su llegada ha sido completamente descartada.

El periodista Gustavo Peralta señaló en el programa 'D&T' que a pesar de haber sido ofrecido por su representante al equipo blanquiazul, en Alianza Lima no tienen ningún interés de sumarlo al plantel. "Betancur (representante de Hernández), abiertamente ha dicho que lo ha ofrecido a la 'U' y también lo está ofreciendo a Alianza. En Alianza le han dicho gracias por el ofrecimiento, pero no hay negociación como tal", señaló el comunicador.

(Video: 'D&T')

Alianza Lima ficha a jugador de Universitario

Se confirmó que Alianza Lima cerró su acuerdo para fichar a Jairo Vélez, jugador que pertenece a la UCV, pero que estuvo a préstamo en Universitario y se consagró como tricampeón.

De acuerdo a Gustavo Peralta, el mismo jugador le comunicó a César Vallejo a través de un correo electrónico que su futuro está en Alianza Lima. "Entre el martes y miércoles, el club trujillano cerrará la venta del pase con la institución blanquiazul", indicó. También reveló que el monto final de la operación de la llegada de Jairo Vélez a Alianza Lima será de 250 mil dólares