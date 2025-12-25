Manchester United vs. Newcastle EN VIVO por ESPN: pronóstico y a qué hora juegan por el Boxing Day

Momento de ver el partido entre Manchester United vs Newcastle por la jornada 18 de la Premier League de Inglaterra. Este cotejo a disputarse el 26 de diciembre corresponde al tradicional Boxing Day, pero que a diferencia de disputarse 10 compromisos en simultáneo, solo se afrontará el que tiene como sede Old Trafford. Sigue este encuentro desde las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.

Millones de aficionados vivirán de manera distinta el Boxing Day de los 26 de diciembre, debido a que solo habrá un compromiso como el de los 'Diablos Rojos' y las 'Urracas'. A causa de contratos entre la Premier League y los derechos televisivos, ahora la extensa programación de cotejos se distribuirá durante el último fin de semana del 2025.

Fuera de ello, Manchester United espera hacer respetar la casa ante un duro rival como Newcastle, quien lo superó en el último encuentro que tuvieron por Premier League por 4-1. Ahora cada plantel tiene nuevos nombres en su oncena, por lo que buscarán dar todo de sí en su afán de sumar tres puntos claves.

Los 'Diablos Rojos' encadenan tres partidos seguidos de Premier sin conseguir victoria en condición de local: 0-1 ante Everton, 1-1 contra West Ham y 4-4 con Bournemouth. Ante ello, el equipo que lidera Amorim no tiene margen de error si es que quiere ir cerrando la temporada de invierno con pleno de triunfos.

Por su parte, Newcastle ha ganado uno de los últimos 5 partidos que ha tenido el equipo en condición de visitante por Premier League. No le va bien a la escuadra de Howe fuera de casa, por lo que aprovecharán las irregularidades de Manchester United para sumar puntos en estos últimos encuentros del 2025.

Manchester United y Newcastle jugarán el único partido del Boxing Day.

¿Cuándo juega Manchester United vs Newcastle?

El partido entre Manchester United vs Newcastle se juega este viernes 26 de diciembre en Old Trafford por la jornada 18 de la Premier League de Inglaterra. Ambos elencos no llegan en su mejor momento en cuanto a su rendimiento en el torneo local, por lo que es de pronóstico reservado estos 90 minutos del Boxing Day.

¿A qué hora juega Manchester United vs Newcastle?

El duelo de Premier League entre Manchester United vs Newcastle inicia a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 17:00 horas

¿Dónde ver Manchester United vs Newcastle por Boxing Day?

Este compromiso de Inglaterra entre Manchester United vs Newcastle se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming de Disney Plus para sintonizarlo por PC, SmarTV y teléfono móvil.

¿Qué es el Boxing Day de la Premier League?

El tradicional Boxing Day, celebrado cada 26 de diciembre, justo después de la Navidad, hunde sus raíces en la antigüedad, cuando las élites nobiliarias acostumbraban a entregar a sus sirvientes cajas repletas de alimentos y frutas. Con el paso del tiempo, esta costumbre trascendió lo social para convertirse, en la era moderna, en un sello distintivo de la Premier League de Inglaterra.

Posibles formaciones de Manchester United vs Newcastle

Manchester United: Lammens, Yoro, Heaven, Shaw, Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Mount, Cunha y Sesko.

Newcastle: Ramsdale, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Guimaraes, Tonalli, Ramsey, Murphy, Woltemade y Gordon.

Manchester United vs Newcastle: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Manchester United se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Newcastle en esta fecha de Boxing Day de la Premier League. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS MANCHESTER UNITED EMPATE NEWCASTLE Betsson 2.52 3.65 2.70 Betano 2.55 3.60 2.65 Bet365 2.50 3.60 2.63 Coolbet 2.61 3.72 2.72 Doradobet 2.45 3.75 2.71

Bajas confirmadas en Manchester United

Estos son los jugadores que serán baja en Manchester United para el duelo ante Newcastle: Bruno Fernandes, Mainoo, Mazraoui y Maguire.

Bajas confirmadas de Newcastle

Estos son los futbolistas de Newcastle que no estarán habilitados para el choque en Old Trafford: Burn, Livramento, Botman, Osula, Trippier, Lascelles y Krafth.