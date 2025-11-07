- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Tottenham vs. Manchester United EN VIVO: hora y dónde ver partido por la Premier League
Tottenham y Manchester United se enfrentan este sábado en el partido más destacado de la fecha 11 de la Premier League 2025-26. Conoce todos los detalles del partido.
La fecha 11 de la Premier League 2025-26 da inicio con un vibrante partido entre Tottenham vs. Manchester United, que miden fuerzas este sábado 8 de noviembre desde el Tottenham Hotspur Stadium de Londres a partir de las 12:30 horas de Inglaterra (07:30 de Perú), con transmisión EN VIVO vía ESPN. Entérate de todos los detalles del cotejo.
PUEDES VER: Barcelona no vendrá a Lima en diciembre y se confirmó la nueva fecha en la que jugará en Perú
¿A qué hora juega Tottenham vs. Manchester United?
El encuentro que tendrá como protagonistas a los 'Spurs' y a los 'Red Devils' por una jornada más del fútbol inglés, está programado para dar inicio a las 12:30 horas local (07:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.
- México: 06:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 07:30 horas
- Bolivia, Venezuela: 08:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 08:30 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 09:30 horas
- Inglaterra, Portugal: 12:30 horas
- Alemania, España, Francia, Italia: 13:30 horas
¿Dónde ver Tottenham vs. Manchester United EN VIVO?
Si no quieres perderte ninguún detalle del compromiso entre Tottenham vs. Manchester United, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN y vía streaming por Disney Plus en toda Sudamérica, así como por Caliente TV y Fox One en México, y Peacock en Estados Unidos.
Tottenham vs. Manchester United: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Pese a que en la previa todo indica que será un choque de fuerzas parejas, los pronósticos ponen como ligeramente favorito a Manchester United para dar el golpe en condición de visita y quedarse con los tres puntos ante Tottenham. Revisa las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.
|Casas de apuestas
|Tottenham
|Empate
|Manchester United
|Betsson
|2.80
|3.50
|2.50
|Bet365
|2.75
|3.50
|2.45
|Betano
|2.85
|3.50
|2.57
|Te Apuesto
|2.76
|3.34
|2.58
|Apuesta Total
|2.75
|3.40
|2.54
|Meridianbet
|2.74
|3.53
|2.54
Tottenham vs. Manchester United: posibles alineaciones
Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; João Palhinha, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson, Wilson Odobert, Xavi Simons; Randal Kolo Muani. DT: Thomas Frank.
Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw; Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Šeško. DT: Rúben Amorim.
Tottenham: últimos resultados
- Tottenham 4-0 Copenhague | fecha 4 Champions League 2025-26
- Tottenham 0-1 Chelsea | fecha 10 Premier League 2025-26
- Newcastle 2-0 Totenham | ronda 4 EFL Cup 2025-26
- Everton 0-3 Tottenham | fecha 9 Premier League 2025-26
- Mónaco 0-0 Tottenham | fecha 3 Champions League 2025-26
Manchester United: últimos resultados
- Nottingham Forest 2-2 Manchester United | fecha 10 Premier League 2025-26
- Manchester United 4-2 Brighton | fecha 9 Premier League 2025-26
- Liverpool 1-2 Manchester United | fecha 8 Premier League 2025-26
- Manchester United 2-0 Sunderland | fecha 7 Premier League 2025-26
- Brentford 3-1 Manchester United | fecha 6 Premier League 2025-26
¿Cómo quedó el último partido entre Tottenham vs. Manchester United?
La última vez que ambos equipos se vieron las caras por competencia oficial fue el pasado 21 de mayo, cuando en el marco de la gran final de la UEFA Europa League 2024-25, Tottenham superó 1-0 a Manchester United y se coronó campeón del torneo continental. El único tanto del duelo lo marcó Brennan Johnson a los 42 minutos.
Tottenham se llevó el triunfo en el último partido ante Manchester United. Foto: AFP
¿En qué estadio juega Tottenham vs. Manchester United?
El escenario donde Tottenham Hotspur recibirá a Manchester United en el marco de la décimo primera fecha de la Premier League 2025-26 será el Tottenham Hotspur Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad inglesa de Londres y que cuenta con una capacidad total para 62 mil 850 espectadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50