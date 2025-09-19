Manchester United vs Chelsea EN VIVO: fecha, hora y dónde ver partido por la Premier League

Manchester United enfrentará a Chelsea por la fecha cinco de la Premier League el 20 de septiembre de 2025 a las 11:30 a. m. (Hora Perú) desde el Estadio Old Trafford. Ambas escuadras buscarán lograr una victoria que los coloque en uno de los primeros puestos en la liga inglesa. Este partido se podrá ver a través de ESPN y Disney+. Además, podrás enterarte del resultado en VIVO a través de Libero.pe.

Manchester United vs Chelsea: Alineaciones

Posible alineación de Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Diallo, Mbuemo; Sesko.

Posible alineación de Chelsea: Sánchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

¿Cómo llega Manchester United?

Manchester United no llega en su mejor momento al partido contra Chelsea, ya que el equipo dirigido por Rúben Amorin ha estado perdiendo puntos importantes en la actual Premier League.

En los últimos 5 partidos, el United ha sufrido 3 derrotas, ha empatado 1 vez y solo ha logrado 1 victoria, siendo el Manchester City, Grimsby y Arsenal los equipos que lo vencieron y desencadenaron críticas hacia el técnico.

Ahora solo esperan ganar ante Chelsea de local, porque sino los rumores de una eventual salida de Amorin podría terminar concretándose por rendimiento y bajón futbolístico.

¿Cómo llega Chelsea?

Por el lado del Chelsea, el equipo dirigido por Enzo Maresca llega en mejor forma, ya que cuenta con mejores resultados que el Manchester United en la Premier League y la Champions League.

En sus últimos 5 enfrentamientos, el campeón del mundo en clubes solo perdió con Bayern Múnich por 3 a 1 en Champions, mientras que luego logró 2 empates y 2 victorias.

A los equipos que venció fueron Fulham y West Ham, mientras que Crystal Palace y Brentford le dieron combate al alcanzar solo un empate. Actualmente se ubica en la quinta posición esperando escalar más lugares.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Chelsea?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas ningún instante del partido de Manchester United vs Chelsea, correspondiente a la jornada 5 de la Premier League.

Perú, Ecuador y Colombia: 11:30 horas

Bolivia y Venezuela: 12:30 horas

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:30 horas

México: 10:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (Washington, Miami y Nueva York) y 9:30 horas (Los Ángeles)

España: 18:30 horas

¿Qué canal transmite Manchester United vs Chelsea EN VIVO?

Para poder ver el partido de Manchester United vs Chelsea EN VIVO ONLINE GRATIS, por la la fecha cinco de la Premier League, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Perú: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN 2 y Disney Plus

Colombia: ESPN 2 y Disney Plus

Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus

Paraguay: ESPN 2 y Disney Plus

Uruguay: ESPN 2 y Disney Plus

Venezuela. ESPN 2 y Disney Plus

Brasil: Disney Plus

México: Caliente TV y Amazon Prime

Estados Unidos:f uboTV, nbcsports.com, NBC Sports App, UNIVERSO NOW y Telemundo Deportes

España: DAZN Spain, Movistar + y Amazon Prime

Manchester United vs Chelsea: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Manchester United es favorito para imponerse a Chelsea en el primer encuentro de la temporada de la Premier League, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Manchester United Empate Chelsea Coolbet 2.75 3.60 2.54 Betsson 2.77 3.75 2.52 1XBet 2.74 3.75 2.54 Doradobet 2.66 3.78 2.55 Betano 2.77 3.75 2.52

Manchester United vs Chelsea: historial de partidos

En los últimos 10 partidos entre Manchester United y Chelsea se puede decir que hubieron más empates entre ambas escuadras.

Chelsea 1-0 Manchester United

Manchester United 1-1 Chelsea

Chelsea 4-3 Manchester United

Manchester United 2-1 Chelsea

Manchester United 4-1 Chelsea

Chelsea 1-1 Manchester United

Manchester United 1-1 Chelsea

Chelsea 1-1 Manchester United

Chelsea 0-0 Manchester United

Manchester United 0-0 Chelsea

¿En qué estadio Manchester United vs Chelsea EN VIVO?

El partido se disputa en el estadio Old Trafford, que se ubica en Manchester. Su capacidad es de 75,635 espectadores.